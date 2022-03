Denuncian que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estaban construyendo plaza de toros en su restaurante

En su cuenta de Twitter, la Coalición Colombia sin Toreo dio a conocer que en las instalaciones del restaurante Rancho MX, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y perteneciente a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, se venía adelantando la construcción de una plaza de toros.

De acuerdo con lo expuesto por la organización en su comunicado, “la activista Kathy Moscoso alertó a Animal Defenders International, miembros de la Coalición Colombia Sin Toreo, sobre una plaza de toros que estaba siendo construida en predios del reconocido restaurante Rancho MX, de propiedad del cantante de música popular Pipe Bueno, la influenciadora Luisa Fernanda W, junto a dos socios más, en el municipio de Cajicá”.

Ante la situación, Animal Defenders International envió un derecho de petición a la Alcaldía Municipal de Cajicá, alertando e indagando sobre la supuesta plaza de toros que estaba en proceso de construcción.

Posteriormente, las autoridades municipales visitaron el lugar y evidenciaron que, efectivamente, se estaba construyendo una “plaza de toros portátil”. Sin embargo, el representante legal del restaurante aseguró que “dicha plaza no estaba destinada para espectáculos taurinos, sino eventos musicales”.

A pesar de lo expuesto por el representante legal de Rancho MX, la construcción fue sellada por la autoridad municipal y, días después, fue desarmada, según reseñó la Coalición Colombia sin Toreo en su comunicado.

¿Sabias que en Rancho MX, restaurante del cantante Pipe Bueno, se estaba construyendo una plaza de toros?



Agradecemos a @alcajica por su oportuna respuesta, sellar la plaza y aclarar la situación. Cajicá, región libre de toreo.#CajicáSinToreo



Más info:https://t.co/HZEtMwL53E pic.twitter.com/G7hzrdSJmB — Colombia Sin Toreo (@COLSinToreo) March 3, 2022

“15 años sin eventos taurinos”

Uno de los argumentos presentados por la Alcaldía de Cajicá ante el derecho de petición elevado desde la organización animalista indica que en el municipio no se pueden llevar a cabo eventos taurinos.

“Una vez revisados cuidadosamente los documentos y las bases de datos que reposan en el archivo central municipal, se pudo comprobar que en los últimos 15 años en la administración no se han realizado eventos taurinos, riñas de gallos, corralejas o espectáculos de tipo coleo”, apuntó la Alcaldía.

La imagen compartida por la Coalición Colombia sin Toreo sobre la supuesta plaza de toros en Rancho MX presenta una estructura de color rojo, similar al escenario en que Pipe Bueno posó junto a una caballo en fotografías publicadas hace cuatro semanas en su perfil de Instagram.

“Estamos en manos de Luisa Fernanda”: Pipe Bueno reveló que quiere tener otro hijo

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más conocidas de la farándula colombiana. Además, se han consolidado como una de las más exitosas actualmente. Por ello, sus millones de seguidores están al tanto de su vida.

Recientemente, la pareja realizó una actividad en Instagram para responder las dudas de algunos de sus seguidores. En una de las preguntas, de hecho, el cantante de música popular señaló cuáles fueron las cosas que le gustaron en primer momento de la influenciadora.

No obstante, una de las preguntas que más llamó la atención de todos fue: “Y la hermanita de Máximo para cuándo?”. Muchos esperaban que la pareja respondiera que para unos cuantos años, sin embargo, la respuesta de Bueno sorprendió a varios.

“Les voy a contar una cosa: ya tenemos nombre, pero vea, la pregunta va es para ella que es la que se embaraza. Estamos en manos de Luisa Fernanda Cataño”, señaló el cantante mientras señalaba a la influenciadora.

Luisa Fernanda habló de la intimidad de la pareja

La influenciadora sorprendió a más de uno cuando reveló algunos detalles de cómo fue su primera experiencia íntima con Pipe Bueno, con el que lleva más de tres años de relación.

A través de las historias de Instagram, la creadora de contenidos habilitó la caja de interrogantes para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron cómo comenzó su historia de amor con el artista vallecaucano.

La antioqueña, sin ningún problema, contestó todas las inquietudes y aseguró que lo que más le gustó del cantante de música popular fue la forma en la que la trataba. No obstante, admitió que al principio pensaba que era muy mujeriego.

“Yo negaba que Pipe me gustaba. Decía: ‘A mí qué me va gustar, sí es bien perro’. La verdad lo negaba bastante, pero la realidad era que me encantaba”, manifestó inicialmente la influenciadora.

Luisa Fernanda W, de igual manera, aprovechó la dinámica para contarles a sus fanáticos algunos detalles de cómo fue la primera relación sexual que tuvieron con el reconocido artista, la cual se habría llevado luego de una fiesta.

Pese a que no reveló cosas puntuales, la joven antioqueña aseguró que se presentó en medio de un momento romántico. Sin embargo, señaló que ambos estaban bastante alicorados.

“El lugar en donde pasó se los vamos a contar más adelante. La primera vez fue entre romántico y borrachera, pero próximamente les revelaremos más detalles”, concluyó la creadora de contenidos.