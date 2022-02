Pipe Bueno compartió emotiva foto de cuando conoció a su hijo Máximo

El artista colombiano Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W conforman una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Además, también se han posicionado como una de las más mediáticas, pues entre ambos suman varios millones de seguidores en redes sociales.

Como fruto de su relación nació Máximo, el primogénito de la pareja, que también se ha ganado un espacio en las redes sociales de sus padres para enternecer a sus seguidores. Precisamente, los internautas se mantienen atentos a cómo ha crecido el pequeño, por lo que no desaprovechan ninguna oportunidad para preguntar por él.

Recientemente, Laura Bueno, hermana de Pipe, hizo la tradicional actividad de Instagram en la que habilita un cuadro especial para que sus seguidores hagan preguntas y les pidió sugerencias para “abrir el baúl” y publicar fotografías tipo TBT (throwback thursday). Uno de ellos solicitó fotografía de la primera vez que vio a su sobrino Máximo.

La fotografía que Laura publicó era de Pipe Bueno en el hospital cargando a Máximo, cuando era un recién nacido. Con la frase “cómo pasa el tiempo”, la hermana del artista colombiano recordó ese momento como la primera vez que vio a su sobrino.

Por supuesto, Pipe Bueno fue etiquetado en la historia de Instagram y reposteó la imagen en su propio perfil de la red social, en la que cuenta con más de 8,3 millones de seguidores.

“Estamos en manos de Luisa Fernanda”: Pipe Bueno reveló que quiere tener otro hijo

Recientemente, la pareja realizó una actividad en Instagram para responder las dudas de algunos de sus seguidores. En una de las preguntas, de hecho, el cantante de música popular señaló cuáles fueron las cosas que le gustaron en primer momento de la influenciadora.

No obstante, una de las preguntas que más llamó la atención de todos fue: “Y la hermanita de Máximo para cuándo?”. Muchos esperaban que la pareja respondiera que para unos cuantos años, sin embargo, la respuesta de Bueno sorprendió a varios.

“Les voy a contar una cosa: ya tenemos nombre, pero vea, la pregunta va es para ella que es la que se embaraza. Estamos en manos de Luisa Fernanda Cataño”, señaló el cantante mientras señalaba a la influenciadora.

Luisa Fernanda habló de la intimidad de la pareja

La influenciadora sorprendió a más de uno cuando reveló algunos detalles de cómo fue su primera experiencia íntima con Pipe Bueno, con el que lleva más de tres años de relación.

A través de las historias de Instagram, la creadora de contenidos habilitó la caja de interrogantes para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron cómo comenzó su historia de amor con el artista vallecaucano.

La antioqueña, sin ningún problema, contestó todas las inquietudes y aseguró que lo que más le gustó del cantante de música popular fue la forma en la que la trataba. No obstante, admitió que al principio pensaba que era muy mujeriego.

“Yo negaba que Pipe me gustaba. Decía: ‘A mí qué me va gustar, sí es bien perro’. La verdad lo negaba bastante, pero la realidad era que me encantaba”, manifestó inicialmente la influenciadora.

Luisa Fernanda W, de igual manera, aprovechó la dinámica para contarles a sus fanáticos algunos detalles de cómo fue la primera relación sexual que tuvieron con el reconocido artista, la cual se habría llevado luego de una fiesta.

Pese a que no reveló cosas puntuales, la joven antioqueña aseguró que se presentó en medio de un momento romántico. Sin embargo, señaló que ambos estaban bastante alicorados.

“El lugar en donde pasó se los vamos a contar más adelante. La primera vez fue entre romántico y borrachera, pero próximamente les revelaremos más detalles”, concluyó la creadora de contenidos.