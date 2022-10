Luisa Fernanda W contó inesperado secreto de Pipe Bueno relacionado con su pasado amoroso

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en una de las parejas más comentadas y reconocidas de la farándula colombiana, debido a la química y vínculo que formaron con el paso de los años. Ambos paisas plasmaron su unión y la familia que formaron, dándole la bienvenida a sus dos hijos, Máximo y Domenic.

En medio de los contenidos que suelen compartir en las plataformas digitales, la empresaria y el cantante de música popular aprovechan para molestarse, hacerse bromas y soltar dinámicas en las que demuestran el tipo de relación que sostienen. En diferentes momentos quedó registrada la complicidad que llevan, soltando detalles e historias de sus vidas.

Recientemente, la atención de los curiosos quedó sobre un video que publicó Luisa Fernanda W en su cuenta oficial de Instagram, donde quiso revelar un inesperado secreto de su novio. La youtuber no se guardó la información y contó una anécdota que atravesó el artista en su pasado amoroso.

De acuerdo con lo que quedó grabado, la influencer les pidió a sus seguidores que le preguntaran al intérprete de Prohibido sobre el storytime de la época en la que terminó enamorado de una mujer en Instagram y resultó ser un perfil falso. Aquella persona lo engañó y lo hizo creer que se trataba de la sobrina de Cristiano Ronaldo.

“Aquí un chismecito cortico entre ustedes y yo. Díganle a Pipe que les cuente la historia de cuando una vieja lo enamoró por Instagram y era un perfil falso. Y le decía que era jajaja la sobrina de Cristiano Ronaldo jajajaja De verdad, es una historia de verdad”, dijo la antioqueña para iniciar el clip.

“Yo estoy aquí tirándoles un chisme durísimo, pero él les tiene que contar eso alguna vez porque esta para tirar mucha caja. O sea, yo de sapa porque quiero que cuente ese storytime porque es muy chistoso”, agregó, señalando que no daría más detalles sobre este secreto.

No obstante, en su contenido quiso enviar un mensaje a los curiosos para que tomaran aquella historia como una prevención y cuidado al momento de caer en estos engaños de las plataformas digitales.

“Y también para que les sirva a ustedes y sean prevenidos. Si ese tipo de cosas le pasan a uno o bueno, a nosotros, que, supuestamente uno creería que no que porque uno es prevenido y sabe manejar las redes, no. Eso le pasa a muchísima gente. Son experiencias que le pueden servir. Por eso quiero que les cuente ese storytime”, concluyó.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron cómo mantienen la “llama” encendida en su relación

De acuerdo con lo que quedó registrado semanas atrás, en una serie de contenidos, un curioso interrogó al cantante y a la youtuber sobre cuál sería la palabra que utilizarían para definir al otro. Al intentar elegir el término adecuado, ambos lanzaron largas respuestas, donde confesaron cuál era el “secreto” para mantener encendida la llama de su amor.

El primero en responder fue el intérprete de Cupido falló, quien puntualizó que la paisa lograba sorprenderlo constantemente, lo hacía salir de la monotonía y causaba toda clase de reacciones para que el interés no se perdiera a lo largo de su relación.

“Me tocaría dar muchas, pero voy a dar una o dos y voy a decir por qué. Desde que conocí a Lu nunca sé qué va a pasar. Justo hablábamos del tema de la monotonía y eso es importante en nuestra relación. Es que Lu es indescifrable. Siempre me sorprende y por eso mantengo ahí mirando la película a ver qué va a pasar”, dijo el representante del género popular en el post, despertando una sentida emoción en su pareja, quien lo grababa.

Por su parte, Luisa Fernanda W señaló que tiene muchas palabras para definir a su novio, pero lo concretaría en “alegría” y “amor”, ya que se siente llena de sensaciones desde que está con él.

“En mi caso, lo definiría en muchas palabras, pero en el caso de Pipe es alegría completa y amor. Yo con él me divierto mucho, todo el tiempo me estoy riendo y tenemos algo de qué hablar y discutir siempre. Es alegría, me hace reír y aparte es un hombre muy amoroso”, dijo la empresaria y creadora de Divva.

Para finalizar, Pipe Bueno quiso dar unas recomendaciones para evitar que la rutina opaque las relaciones amorosas, centrándose en que es importante no cometer el error de dejar que todo cambie o se muera. Para el artista es primordial innovar y cautivar al otro con detalles o sorpresas, tal y como lo hace la influencer.

“La monotonía jode las relaciones. Como es muy fácil caer en la monotonía, que también es normal, sean disruptivos, alguno de los dos tiene que tomar el sartén por el mango y hacer un viaje, una salida inesperada, una sorpresa… cualquier cosa. Cuando uno nunca sabe qué va a pasar, se mantiene la tensión”, indicó el antioqueño en un video, donde mostró cómo mantiene su amor intacto en este momento.