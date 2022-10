Luisa Fernanda W reveló que un amigo le robó varios millones. Esto fue lo que pasó

Cada semana el nombre de la influenciadora paisa y creadora de contenido Luisa Fernanda W no pasa de manera desapercibida, pues aparte de contar con millones de seguidores en Instagram la figura pública se encuentra en embarazo y comparte cómo ha sido el proceso de llevar en su vientre a su segundo bebé, que se llamará Domenic.

Muchos pensarán que por el hecho de que Luisa se encuentra en los últimos días de su etapa gestante, su aparición en redes sería nula. Sin embargo, la también empresaria y dueña de un restaurante con temática mexicana parece no querer descansar y, al contrario, prefiere seguir creando contenido y subiendo fotografías a redes sociales.

Tanto la influencer antioqueña como su compañero sentimental, el cantante de música popular Pipe Bueno, se preparan para recibir a su segundo bebé. Mientras eso pasa, recientemente Luisa Fernanda W habló con sus casi 18 millones de seguidores en Instagram e hizo una fuerte confesión que no tiene que ver con su embarazo, pero sí con un dinero que perdió.

Hace unas horas, vistiendo un vestido rosa y unas gafas oscuras, la multifacética colombiana subió un fragmento de video en el que dio a conocer la historia cuando un amigo le pidió dinero prestado, pero es el momento en el que no le ha devuelto la suma que equivale a 100 millones de pesos.

Según las declaraciones de la emprendedora paisa, un amigo le ofreció un negocio y ella cayó en la confianza, aunque el dinero lo estaba acumulando para otras cosas.

“Resulta que un amigo muy especial se me acerca un día y me dice: ‘Lu, te tengo el negocio de la vida’, me pintó un negocio espectacular. Me dijo que la inversión era de 100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso nuevo. Sí, porque yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas y mis cosas. Hay que ahorrar para darse gusto también”, fueron las primeras palabras de Luisa Fernanda W.

Al ser una mujer que ha podido consolidar una estabilidad con inversiones y trabajo duro, la creadora de contenido apostó de inmediato y le prestó la alta suma de dinero a su amigo. De hecho, le hizo la transferencia sin ningún problema, aunque días después empezó a notar que la situación empezó a tomar un raro camino.

“Yo me creí todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante. Hice la inversión, le deposité el dinero a su número de cuenta. No es que yo no sé yo en qué estaba pensando, ahí sí no parezco paisa”, manifestó la mujer, ya que por lo general los antioqueños son muy meticulosos con sus negocios.

“A los 15 días de yo haber hecho mi inversión le pregunto: ‘bueno, ¿cómo va el negocio?, ¿esto qué?’ [él me responde] ‘no, como te parece Lu que la plataforma anda un poco caída. Esta inversión está como rara, no sé qué está pasando con el tema de los dineros invertidos, pero no, no te preocupes que esto se va a solucionar’”, agregó la influenciadora.

Fue entonces cuando la popular mujer sospechó que la supuesta inversión no era tan efectiva, por lo que se puso a buscar al que era su amigo de confianza por las redes sociales, a pesar de que el hombre la había bloqueado. No obstante, en las plataformas digitales parece que no hay nada oculto y por medio de un perfil falso la empresaria confirmó sus sospechas.

De acuerdo con las manifestaciones de W, el hombre se fue a viajar e incluso comparó la historia con la del ‘estafador de Tinder’.

Para terminar, la compañera sentimental de Pipe Bueno reveló que el nombre del que era su amigo es Camilo. Nunca más lo volvió a ver, puesto que se escondió y hasta el día de hoy no sabe qué es de la vida del hombre y tampoco a dónde fue a parar su dinero entregado de buena fe.

A continuación, la recopilación con las declaraciones completas de la influencer colombiana: