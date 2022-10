Curioso mensaje de Karol G tiene preocupados a sus seguidores; ¿qué dijo?

Karol G es en la actualidad una de las artistas más importantes del género urbano. Muchos recuerdan sus inicios como corista de otros grandes exponentes y con el paso de los años se fue consolidando como una de ellos. Hoy es una de las más escuchadas y, como dirían popularmente, la está rompiendo con su música a nivel global.

Es mucha la dedicación que ella ha tenido para llegar hasta donde está, es por ello, que cada que anuncia un concierto las entradas se venden como pan caliente. En la actualidad, la paisa se encuentra en su Strip Love Tour, una gira que la ha llevado a varios países, uno de ellos Estados Unidos (donde se encuentra actualmente).

Un mensaje que preocupó a sus seguidores

La artista, al parecer, no se encuentra en su mejor momento, esto lo dejó saber con una publicación que hizo en su cuenta de Twitter. “Hoy fue un día difícil, hoy subir a cantar no fue fácil. Pero es de bichotas salir y romper el escenario porque no importa qué, ustedes se merecen lo mejor de mí siempre”.

Este trino tuvo una gran cantidad de respuestas de fanáticos de la intérprete de Provenza, quienes quisieron enviarle ánimos sin saber con certeza qué es lo que tiene. “Te Amo con todo mi corazón, sé feliz por favor”, “mi reina eres toda una guerrera, Dios te bendiga y guarde por siempre. Gracias por darnos siempre lo mejor de ti. Te amo Carolina Giraldo, eres una súper estrella”, “siempre la rompes a pesar de las adversidades”, fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.

Algunos seguidores que no fueron al concierto que ofreció en San Diego también aprovecharon para enviar sus palabras de apoyo. “Me dolió el corazón leer esto. Tú sabes que te amamos y que tu dolor es el nuestro, gracias por hacer que nada lo notara, creo que nadie lo notó (yo menos que no estuve ahí) no sé que será, pero desde Chile te envío un abrazo muy apretado y muchos besos. Te admiro”, expresó una internauta.

Hoy fue un día difícil, hoy subir a cantar no fué fácil!! Pero es de BICHOTAS salir y ROMPER EL ESCENARIO porque no importa qué USTEDES SE MERECEN LO MEJOR DE MI SIEMPREEE!!!!



Esta noche ustedes aliviaron mi corazón 🥺 Te Amo San DiegoOooo ❤️‍🩹 GraCiassSSsss! — LABICHOTA (@karolg) October 17, 2022

Lo cierto es que la cantante no se ha referido a lo que le sucedió y sus seguidores están a la espera de que les cuente. Por ahora seguirá enfocada en su gira, como lo dio a entender por sus mismas redes sociales. Este miércoles 19 de octubre la Bichota se estará presentando en San Francisco.

Confirmado: J Balvin es uno de los invitados al Mundial Qatar 2022

J Balvin, uno de los mayores exponentes de la música latina urbana, será una de las estrellas invitadas al evento de fútbol más importante del mundo, el Mundial de Qatar 2022, que vivirá un desarrollo atípico porque se llevará a cabo en una época del año poco común, ya que, normalmente se celebraba entre junio y julio.

El cantante de música urbana llevará su música y se presentará en una de las seis noches de espectáculos musicales en el Doha Golf Club: el 24 de noviembre estará a cargo del colombiano. El talento cafetero sigue así pisando con fuerza en suelo internacional.

Y es que a pesar de que Colombia no clasificó al campeonato que reúne a las 32 mejores selecciones a nivel mundial, una parte de la cultura que representa a todos los nacionales sí dirá presente en Qatar. J Balvin, quizás uno de los mejores artistas en su generó, brillará con la bandera de su país en Oriente Medio.

En este sentido, el cantante hará exposición de sus temas mientras se desarrolla el Mundial, por lo cual es necesario destacar que, como es común, habrá un show musical en la apertura del torneo y este estará a cargo de la agrupación Black Eyed Peas.