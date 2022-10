Las crudas frases que Shakira le dedicó a Piqué con ‘Monotonía’, ¿ataque a la yugular?

Este miércoles 19 de octubre la cantante colombiana Shakira lanzó uno de los sencillos más esperados del año, se trata de Monotonía, canción que ha sido vinculada con la separación de la artista con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué.

Cabe mencionar que el pasado mes de agosto, la barranquillera anunció su separación de Piqué y desde ese mes vienen adelantando un proceso legal donde discuten la repartición de bienes que compartieron durante los 12 años que estuvieron juntos y la custodia de sus hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

Sin embargo, lo que ahora es noticia es el videoclip, debido a la campaña de expectativa amplia en redes sociales, en las que se publicaron partes de la letra e imágenes del video que se puede ver en todas las plataformas digitales.

En la producción se aprecia a Shakira “perdiendo” el corazón por un amor que se decantó en la monotonía. Además, es acompañada con la siguiente letra, de la cual queda bastante claro que fue Piqué su gran inspiración: “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Es de mencionar que en los últimos días se ha manifestado que Shakira se detuvo en su carrera para acompañar a Piqué con el objetivo de lograr grandes cosas en el Barcelona y la Selección de España. Sin embargo, este fragmento puede confirmar que así sucedió.

“Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, agrega la canción.

Asimismo, se conoció que después de la separación Piqué tiene un nuevo amor, por eso la temática del video y el siguiente fragmento de la canción: “Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya, de lo que había ya no hay na’. Te lo digo con sinceridad”.

Por otro lado, Shakira no se ha cohibido en lo absoluto con este videoclip, que dentro de su producción cuenta con un despliegue amplio de efectos especiales para hacer más real el tener su corazón en las manos.

Además, dentro de su look se ven prendas de diseñadores y marcas prestigiosas como una gabardina estampada con flores lavanda que es del diseñador belga Dries Van Noten, que cuesta alrededor de 1.500 euros (más de seis millones 600.000 pesos colombianos); unas gafas de sol gigantes, oversize, en color crema naranja, que forma parte de una colección exclusiva de la marca Prada y tienen un valor de 250 dólares; y las sandalias altas Flahs color amarillo confeccionadas en tejido técnico verde, con ribetes de piel a juego y ligeros tacones gruesos de goma, con hebillas en forma V, de Bottega Veneta, que valen 750 euros.

En total, la colombiana tendría puestos más de 11.310.000 pesos, sin contar con el valor del pantalón, del cual no se sabe la marca, y los demás objetos que muestra ella en el videoclip.

Shakira ha estado muy emocionada con este lanzamiento, al que le ha dedicado un gran espacio en sus redes sociales y dentro de su apretada agenda. De hecho, la colombiana les hizo un adelanto a sus fanáticos cantando de forma acústica parte de la canción, donde se le escucha una voz muy suave, tierna y sensible.

Luego de este lanzamiento, Shakira ahora se tendrá que concentrar en el juicio que adelantan en su contra desde la Fiscalía de España por seis presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014, que sumarían 14.562.968 euros en tributos que la barranquillera no habría pagado.