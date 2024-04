El ángel de ‘Tentaciones’, Diego León Hoyos, reveló el difícil momento que vive

Según mencionó, no ha vuelto a actuar debido a que l o buscan para personajes de “nomo o de bruja” , expresando que no entiendo los motivos, si es muy talentoso.

Marbelle revela por qué no ha tenido hijos con su pareja actual, con la que tiene 18 años de diferencia

“Es terrible. Yo debí ser un reconocido actor del país, ahora tengo que aguantarme que me llamen para hacer de gnomo o de brujo. Por eso, estoy preparando un espectáculo de teatro producido por mí”, contó en la conversación.

“Era evidentemente un programa de sátira política en la televisión, que no tenía una línea muy dura, de cuatro personas con pensamientos distintos, inclinados a hacer una visión crítica, inclinado de alguna manera a la izquierda”, expresó Diego León.

En la entrevista también aprovechó para agradecer el cariño del público, cuando manifestó: “Yo tengo que agradecer a la vida por el reconocimiento que tuve. Mis papeles han despertado gran simpatía, la gente me recuerda y me dicen cosas que me llenan de felicidad, por eso tengo que agradecer”.