Luisa Fernanda W celebra de lejos el segundo cumpleaños de su hijo Máximo; esta es la razón

La influenciadora Luisa Fernanda W hace dos días dio a luz a su segundo hijo, Domenic y este viernes 28 de octubre Máximo, su primogénito, cumple sus primeros dos años de vida, pero sus padres no han podido estar con él estos días, debido al nacimiento de su hermanito.

Y es que Domenic nació de 37 semanas y 2 días, (poco más de 8 meses); así lo dio a conocer la misma cantante mediante dos historias que compartió a través de las redes sociales, por lo que han tenido que ‘cangurearlo’, es decir, ponerlo en su pecho, para salvar la vida de un recién nacido que podría estar en riesgo, como lo afirma la Unicef.

“Pero, por encima de todo, es la relación amorosa y estrecha que se establece entre la madre y su hijo la que permite la sobrevida de esos pequeños. La importante y definitiva estimulación, tanto afectiva como orgánica, va a mejorar y a garantizar el patrón respiratorio y cardiaco”, agrega el organismo.

Sin embargo, esto no será un impedimento para Luisa o Pipe Bueno, pues la influenciadora y también cantante, dijo que Máximo, tendría su fiesta de cumpleaños, aunque ellos no puedan estar con él. Además, es probable que este viernes 28 de octubre, le den salida a la mamá de Domenic.

“Yo muy feliz hoy es el cumpleaños de Máximo, vamos a ver si hoy nos dan salida. Mi bebé hermoso... ¡Ya 2 años hoy!, y bueno, yo por aquí cangureando a mi bebé, pues Domenic nació de 37 semanas y 2 días, que es un bebé a término, pero nació un poquito chiquito, entonces toca ‘cangurear’”, manifestó la cantante.

“Entonces nos lo rotamos entre Pipe y yo, aquí estamos súper dedicados con la tarea y pues esperando a ver si podemos ir a saludar a Máximo por su cumpleaños -que claramente le voy a celebrar su cumpleaños, aunque yo no voy a poder asistir, pero, pues no lo voy a dejar sin su fiesta o sea él tiene- hay que celebrar”, continuó diciendo la pareja de Pipe Bueno.

Asimismo, dijo que en el transcurso del día publicará momentos de la celebración de su hijo: “Yo les voy a ir compartiendo un poquito el cumpleaños de Máximo”.

La antioqueña no ocultó que se alcanzó a ‘bajonear’ un poco, pues los planes para la celebración no le salieron como esperaba; sin embargo, está feliz por la vida de sus hijitos: “Yo hoy me imaginaba despertando Máximo con una torta, cantando el cumpleaños, pero bueno, estos chiquitines [dijo mientras acariciaba a Domenic] mejor dicho, los bebés nacen cuando ellos quieren nacer”.

“Bueno y cuando Dios quiera, obvio. Entonces, nada, así me tocó. Ahí les voy a compartir lo que me compartan de Máximo”, su hijo mayor, quien por pocos días comparte fecha de cumpleaños con su recién nacido hermanito.

Vale decir que los padres de ambos bebés, han sido enfáticos en que los nombres de sus hijos tienen un significado, tal como sucedió con su primer hijo en el 2020, cuando decidieron ponerle Máximo, que significa ‘el mayor’ y es de origen romano.

De igual modo, Domenic, tiene un significado muy especial, pues proviene del nombre latino Dominicus, que quiere decir ‘de Dios’, y es de origen inglés; o sea, podría decirse que ellos lo toman como si su segundo hijo fuera un regalo de Dios.