Hassam se sintió “afectado” indirectamente por la canción de Shakira

Este miércoles -11 de enero- la cantante colombiana Shakira lanzó una nueva canción junto con el reconocido productor argentino conocido como Bizarrap. En la esperada canción, la barranquillera tocó el tema que la hecho viral en redes sociales durante los últimos meses: el desamor, del cual fue protagonista luego de terminar su relación con el futbolista Gerald Piqué, al parecer, por una infidelidad del español.

La canción tuvo varias líneas con indirectas para Piqué y para la que sería la nueva pareja del exjugador del Barcelona. Sin embargo, una de las que más llamó la atención entre los usuarios de Internet fue: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, por lo que en redes sociales hubo muchos divertidos memes haciendo la relación con estas reconocidas marcas y lo mal paradas que las dejó la canción la colombiana.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Uno de los que reaccionó a estas contundentes frases de Shakira fue el humorista colombiano Gerly Hassam, a quien, al parecer, no le gustó una de las líneas de la canción con la que la barranquillera “le tiró” a su expareja, ya que él resultó implicado indirectamente.

El comediante compartió un par de fotos en sus redes sociales personales en las que se ve que usa un reloj “Casio”, justo la marca que ha estado en medio de los memes y las críticas gracias a la popular canción. “Con razón, juep*t*”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

En una de las fotos, Hassam está posando junto a una “Shakira de cartón”, mientras luce su reloj, el cual es un Casio digital, que se utilizaba bastante en la época en la que aún no estaban popularizados los teléfonos celulares, por lo que se usaba como calculadora y hasta como cronometro.

La publicación despertó risas en redes sociales, a la que muchos se sumaron comentando que también tenían este reloj e incluso otros afirmaron que tenían un carro Twingo y un reloj Casio, por lo que fueron los mayores afectados de la canción de Shakira.

Hassam es uno de los humoristas más importantes de Colombia. - Foto: Archivo

“¿Alguien puede pensar en los niños?”, psicólogo afirma que Milan y Sasha se llevan la peor parte con la nueva canción de Shakira

La nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap ha llegado a niveles insospechados en los que hasta las marcas mencionadas han hecho eco de la punzante letra de dicho sencillo y han incrementado la conversación sobre la ruptura de la barranquillera y Piqué a un punto de no retorno, donde han entrado a jugar temas como la misoginia, el marketing y la salud mental, cuyos principales involucrados no serían Gerard y su nueva novia Clara Chía, sino los hijos de la colombiana y el catalán, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente.

Tal como lo indica el psicólogo venezolano Alberto Barradas, son los dos pequeños los que se llevarían la peor parte, pues están en la mitad de una disputa de pareja que se ha vuelto mediática y cuyas frases incendiarias y acciones de respuesta sí o sí los afectarán, pues lo extraordinario de la situación se vuelve cotidiano para ellos al momento de vivir su rutina con aquella diva pop que lanzó dardos a su ex y con aquel futbolista que le habría sido infiel a su expareja.

Shakira de vacaciones en Dubai en compañía de sus hijos, Sasha y Milán. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

“Muchos hablan del despecho de Shakira y todo el marketing que obviamente está haciendo de esto. También está el tema de los niños, quizás los más olvidados de esta historia. Al parecer, nadie piensa en ellos… Cada quien vive su despecho como le da la gana y como puede. El punto acá es el día de mañana los niños van a tener que lidiar con esto y, obviamente, no será fácil para ellos. No sé cómo son Shakira y Piqué como padres, pero sí me queda claro que acá los niños están siendo sometidos a un estrés importante, y no solo eso, lo seguirán viviendo por mucho tiempo, ya que sus padres son famosos y ahora, incluso, están haciendo más fama aún”, dijo el profesional, a través de sus redes sociales.

Barradas no solo destaca la naturaleza de la situación, sino que da un parte de lo que se debería hacer con los chicos de ahora en adelante, pues este tema de la canción, al aparecer, será de largo aliento y es uno de los capítulos de esta ruptura que ya quedó en la historia de la familia, que nunca será olvidado y será complicado asumirlo y superarlo, más cuando los niños están a punto de entrar en la preadolescencia. “Si me preguntan a mí, yo siento compasión por esos niños. Ojalá les consigan un excelente terapeuta, ya que lo van a necesitar, sin duda alguna”.