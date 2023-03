“Como si me fuera a volar”: La Liendra genera polémica en Dubái, ¿se ha ‘pasado de la raya’?

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, se ha logrado dar a conocer a nivel nacional en las plataformas digitales, además ha estado en situaciones polémicas por uno que otro comentario que hace sobre cosas que no lo involucran, en muchas ocasiones.

Hoy en día, el creador de contenido se encuentra disfrutando de Dubái, ciudad emirato de los Emiratos Árabes Unidos, además de estar grabar nuevo contenido para sus más de seis millones de seguidores. Incluso, en varias oportunidades ha dejado ver los lugares que ha visitado, en especial un lujoso centro comercial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘La Liendra’ compartió con sus fanáticos que se ha sentido discriminado en el sitio debido a sus múltiples tatuajes, además del hecho de ser de contextura delgada, incluso manifestó haber recibido un trato diferente por ciertos vendedores.

Aunque el joven lleva poco tiempo en Dubái, su primer día quedó ‘manchado’ con un escándalo que llamó la atención dentro del centro comercial, específicamente en lo que parece ser la feria de comida del lugar.

Con historias, ‘La Liendra’ contó que se acercó a un establecimiento de comida india para ordenar un “bollo de masa con huevo”, que incluían una gran cantidad de ingredientes, pero la felicidad se esfumó cuando el vendedor le solicitó que primero debía cancelar su pedido para poder así iniciar con la preparar de su comida.

“Pero el señor por qué me pone a pagar primero, como si yo me fuera a volar. Ni que yo tuviera tatuajes y pareciera un ladrón y fuera flaco. No lo daño porque...”, dijo el ‘influencer’, con algo de indignación a uno de los hombres que se encontraba en el local. Sin embargo, como era de esperarse, la persona no entendió lo dicho por el colombiano, por lo que decidió restarle importancia a lo ocurrido.

Por si fuera poco y sumado a esta situación, en otros videos subidos a sus historias de Instagram, el ‘influenciador’, dejó en evidencia otro ‘conflicto’ que tuvo dentro del mismo centro comercial, aunque para esta oportunidad aclaró que todo se debió a un accidente.

“Me choqué con este coso rojo y activé todas las alarmas del centro comercial”, escribió mientras se le veía muy apenado con la mano en una de las alarmas del lugar.

Un colega del ‘influencer’, conocido en las plataformas digitales como ‘El Sebastucho’, también publicó la ‘bochornosa’ situación en su cuenta de Instagram, bajo la descripción: “Con las manos en la masa. Pa la guandoca”, publicó.

Gracias a que es considerado uno de los ‘influencers’ más famosos en Colombia por sus videos cómicos y de humor negro que le dan la vuelta a las redes sociales en cuestión de minutos, esta no sería la primera vez que visita la ciudad emirato. Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, se dio sus lujos estrambóticos que también le genera miles de likes y comentarios, en su viaje al Mundial Qatar 2022, cuya estadía en Doha terminó siendo toda una experiencia “aburrida”, en la que no valieron paseos en carros por las dunas del desierto ni pilatunas fuertemente criticadas en los mercados locales, pues al final “no había mucho más por hacer”.

Todo esto le ha incrementado los seguidores a ‘La Liendra’, asunto que le ha abierto el panorama al pereirano para expandir su negocio en las redes y por eso decidió migrar su contenido a la plataforma Twitch, especializada en hacer streaming de largas duraciones donde los usuarios ven a sus ídolos por horas mientras ellos hacen transmisiones con charlas, debates, entrevistas y sesiones de videojuegos.

Para inicia, ‘La Liendra’ apostó seis millones de pesos para poder acceder al juego y así encantar a sus seguidores, quienes estuvieron siempre muy al pendiente de lo que sucedía en con las cartas dándole mucha energía al pereirano para que duplicara el monto que había puesto.

Pues la energía empezó a funcionar, porque de $ 4′500.000 en adelante fueron las ganancias que le empezaron a llegar al influencer, al punto de completar 50 millones, cifra con la que La Liendra por fin se retiró del juego invadido completamente por la sorpresa, pues jamás se imaginó tener tanta suerte en este tipo de dinámicas.

“No sé cómo llegué a cincuenta millones y me retiré, parce, fue muy loco. Yo no soy de esto, pero lo hice por el stream y me fue bien… Ayer elegí a unas personas del stream y a cada uno le voy a mandar una parte del premio porque me tiraron la buena energía, así que no se pierdan los stream… Dios me los bendiga, tuve demasiada suerte”, afirmó Mauricio luego de decantar la emoción que le dio al acumular su premio.