La Liendra criticó fuertemente el sistema de salud en Colombia: “Nadie me atendió”

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, es un joven creador de contenido que ha estado en varias polémicas por algunos comentarios que hace sobre situaciones que no lo involucran. Esta vez el influencer quiso mostrar su inconformismo por algo que le pasó y que a cualquier otra persona también le puede suceder.

La Liendra creó un rap contando su historia. Foto: Instagram @la_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

Hace unos meses el paisa contó que estaba teniendo problemas de visión y audición y por ello tuvo que acudir a un especialista. Allí le formularon gafas para poder mejorar su salud y le negaron su participación en el reality Survivor, la isla de los famosos por este tema.

Luego de que esto sucediera el influencer empezó a preocuparse y por ello quiso hacerse un chequeo general de su cuerpo para saber cómo estaba y fue al hospital. “Un día de exámenes médicos porque para qué plata, carros, camionetas y mujeres lindas alrededor si no hay salud”, dijo a través de las historias de su cuenta de Instagram donde tiene más de 6 millones de seguidores.

En los clips el joven contó que no solía hacerse ese tipo de controles y que lo que más le molestaba era que tenía que ir en ayudas pero no dudó en invitar a sus fanáticos para que se hicieran exámenes de vez en cuando para saber cómo está el cuerpo.

En otras publicaciones hechas por La Liendra se le vio molesto porque, al parecer, su visita al hospital no había salido como lo esperaba. “Fui al hospital y me mandaron a otro hospital. Cuando llegué me dijeron que tenía que ir por una orden al hospital donde ya estaba, y cuando fui me dijeron que las citas de los exámenes míos eran sólo los lunes, pero que en el hospital que estaba de pronto me los hacían. Me devolví y me dijeron que no, y acá estoy con hambre, en ayunas y sin exámenes”, sostuvo.

El influencer contó lo que le sucedió en el hospital - Foto: @la_liendraa

La Liendra está preocupado por una enfermedad que descubrió que sufre este 2023

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

En medio de varios videos compartidos a través de su cuenta de Instagram, La Liendra se fijó en un detalle que no pasó por alto y es que, mientras estaba en una cena con su pareja, confesó que terminó comiendo más de lo esperado, pues fueron cuatro platillos y luego aseguró que seguía con hambre.

“Preocupado estoy este año. Llevo aproximadamente cuatro platos y tengo la misma hambre del primero”, indicó el joven. Luego añadió que, de seguir así, deberá ponerse juicioso con las rutinas de ejercicio.

“Yo creo que esto de ser flaco puede que sea un problema o un defecto que esté a punto de irse de mi vida. Estoy preocupado, literal, este año voy a tener que hacer ejercicio no solamente por salud, sino porque me daría miedo de que me engorde. Estoy comiendo mucho”.

Cabe destacar que el paisa suele mostrar muchos detalles de su vida a través de las redes sociales y desde que inició su carrera como creador de contenido siempre ha tenido el mismo aspecto físico.

Aunque hace poco mostró que le formularon gafas permanentes y que era por cuidar su salud, a las 24 horas su novia Dani Duke contó que él ya las había perdido y que no tenía juicio para ponérselas. Luego de eso no se le volvió a ver usándolas pues al parecer habría optado por someterse a un tratamiento y cristales correctivos.