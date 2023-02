La Liendra denunció supuesto robo en su casa mientras le hacen algunas reformas

Los influencers como La Liendra se hacen famosos mostrando momentos extravagantes que suceden o producen en su vida como bromas exageradas, videos pasados de tono o viajes alrededor del mundo donde gastan millonadas en cenas exorbitantes, prendas de alta moda, lugares turísticos privados y más cosas que les generan muchos likes y visualizaciones en sus redes sociales.

Sin embargo, como a cualquier humano promedio, a ellos también les suceden cosas que no esperaban, como la que relató el pereirano a través de sus historias de Instagram, en las que dejó en evidencia un supuesto robo que sucedió en su hogar, mientras un contratista y sus trabajadores le hacían mejoras a algunos cuartos y zonas comunes de su apartamento en Medellín.

Famoso extranjero boleteó a 'La Liendra'. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_liendraa

“Liendritas les tengo chismes. Mirá que últimamente ha venido mucho trabajador aquí a mi casa y como que me robaron, no encuentro la tablet… El iPad grande, ya lo buscamos por toda la casa y no está. Yo siempre lo veía en el estudio de Twitch o aquí y ya no lo encuentro. Me va a tocar llamar al man de la obra y decirle que no lo voy a volver a llamar si esa tablet no aparece”, relató La Liendra en sus historias.

Mauricio Gómez, nombre de pila de La Liendra, explicó que él tiene dos de esos aparatos, uno pequeño por el cual lee sus libretos y los comentarios de sus seguidores y otra, más grande, que le sirve para hacer diferentes planos y otras acciones en medio de sus transmisiones en vivo, que le generan buenas ganancias al pereirano, sin embargo, todo está en veremos, pues dicho dispositivo no aparece.

La Liendra Instagram @la_liendra - Foto: Instagram @la_liendra

“Eso es lo malo de meter trabajadores a la casa. Es que por eso no se puede confiar en nadie… La chimba, esto no se va a quedar así, pero creo que me la robaron, literal no la encuentro por ningún lado y Daniela no la tiene”, añadió el influencer, mencionando a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke, quien es una de las pocas personas que entra a dicha residencia.

Este fue uno de los temas que sus seguidores agarraron para criticar al influencer, pues muchos atinan a decir que es de “muy mala fe” pensar que los trabajadores son los únicos que pudieron perpetrar el robo, sin embargo, el pereirano volvió a recalcar por qué ellos son los únicos sospechosos de dicho hurto.

“Mucha gente me está diciendo: ‘¿Usted cómo sabe que son los trabajadores?’; pues cómo que cómo, porque a mi casa no viene nadie, a mi casa no invito a nadie que sea extraño, a nadie, mi casa es como mi templo y aquí no entra nadie que yo no conozca… El día del evento de la orejona, antes de que empezara el evento, ya se me había perdido la tablet, osea que no fue El Mindo, no fue Mateo Carvajal… Porque ya se había perdido desde antes”, aclaró el creador de contenido, refiriéndose al torneo virtual que llevó a cabo en su residencia hace pocos días.

La Liendra también reconoció que puede que el contratista que estaba liderando las reformas no tuvo la culpa directamente del robo, sin embargo, él era el responsable de la obra y llevó trabajadores diferentes todos los días que duró el arreglo, por lo cual, en palabras de La Liendra, “por uno pagan todos”, dejando claro que si su aparato no aparece, simplemente no volverá a contratar los servicios de dicha persona.

La liendra - Foto: @la_liendraa

“Yo le dije: ‘No me gusta que me traiga trabajadores diferentes y que me esté metiendo tanta gente extraña a la casa, pero si se me pierde algo, usted responde” y así fue, no encuentro la tablet”, agregó el pereirano.

Por último, Mauricio aclaró que no pondrá ninguna denuncia, ni se meterá en líos legales con el contratista, pues sabe muy bien que esos procesos son dispendiosos y al final él puede comprar otro aparato en un pestañeo, teniendo en cuenta que el contratista puede ser una víctima más en este impasse. Sin embargo, sabe muy bien que no lo volverá a contratar.