La Liendra reveló cómo fue el ‘2x1′ que se ingenió junto a Yéferson Cossio en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 citó a los mejores futbolistas de los países clasificados en un certamen que terminó entregando el preciado trofeo a la Selección Argentina. Se trató del evento deportivo más importante del año pasado y, por supuesto, los famosos no se quedaron por fuera de la fiesta mundialista.

Dos de los influenciadores colombianos que visitaron Qatar en el marco de la Copa Mundo fueron Carlos Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y Yéferson Cossio. A través de sus redes sociales, ambos publicaron varios contenidos desde la exótica sede del Mundial.

Sin embargo, hubo historias -hasta ahora desconocidas- que acontecieron durante aquel viaje. Por ejemplo, en su cuenta de Instagram, La Liendra reveló una anécdota que vivió junto a Cossio en Qatar, cuando el paisa tuvo problemas para ingresar a un estadio.

La Liendra llevó a cabo una dinámica en su cuenta de Instagram para que sus más de 6,3 millones de seguidores le preguntaran anécdotas con cualquier personaje que él conociera. Uno de los internautas aprovechó para solicitar una historia junto a Yéferson Cossio.

Aunque La Liendra dijo que no suele verse mucho con Yéferson Cossio, destacó que su mejor anécdota junto a él ocurrió en Qatar. - Foto: Captura de pantalla Instagram @la_liendraa

“A ver, con Yéferson no tengo muchas historias porque nos hemos visto muy pocas veces, pero tengo una en Qatar que me gustó mucho”, indicó La Liendra al comienzo de su relato.

En seguida, recordó ese momento durante el Mundial: “Estábamos afuera del estadio rumbo a un partido de Cristiano Ronaldo, de Portugal. Ya había empezado el partido, entonces, nosotros íbamos superafanados. Cuando llegamos, yo mostré mi entrada y me dejaron ingresar y yo corra y corra porque el partido ya había empezado”.

Sin embargo, mientras La Liendra seguía corriendo para ver el partido, Cossio no había podido pasar el filtro de seguridad porque no le habían enviado su entrada.

“Yo no lo voy a dejar acá”, dijo La Liendra. En ese momento, reenvió su propia entrada al WhatsApp de Yéferson Cossio para que mostrara ese mismo tiquete al personal del estadio.

“Muéstrela que esos mar@#$% no revisan sino que sea válida y ya, no revisan los nombres. La mostró, lo dejaron pasar y con una entrada entramos los dos y nos fuimos a ver el partido”, concluyó La Liendra.

La Liendra se sinceró hablando de Jefferson Cossio pic.twitter.com/6aGis09djV — Ana (@PuraCensura) February 16, 2023

“Son rebeldes en los precios” La Liendra criticó los altos costos de la boletería del concierto de RBD en Medellín

Tras varios meses de espera, el lunes 13 de febrero se confirmó que la banda mexicana Rebelde estará presente en Colombia y hará una presentación en la ciudad de Medellín, el próximo 3 de noviembre. De hecho, ya se confirmó la segunda fecha en ese mismo escenario para un día después.

La felicidad invadió a varios jóvenes que vieron la serie televisiva y que anhelaban que la banda se presentara en el país; pese a esto, algunos no están del todo conformes, debido a que las boletas tienen un elevado costo y no todo el mundo puede acceder a ellas.

RBD agotó su boletería en preventa en Colombia - Foto: @soyrebeldetour

Por ejemplo, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, La Liendra se refirió al elevado costo de las boletas, pese a esto, el influenciador aseguró que asistirá al concierto no por ser fanático de la banda, sino por hacerle compañía a su pareja Dani Duke, quien sí fue fiel seguidora de la serie Rebelde (2004-2006).

“Estoy viendo que todo el mundo está hablando de Rebelde; que Rebelde viene pa’ Colombia, que esto y lo otro. Mi novia es refan de Rebelde y todos sus amigos; y yo voy a ir con ella, pero estoy sorprendido: que para yo ir y estar en el palco de Rebelde la mera boleta mía vale dos millones de pesos, ¿ah? Esa gente sí es una rebelde, pero en los precios, y si sin rebeldes, para ir a ese concierto nos ponen a ahorrar”, dijo el influenciador.

Dani Duke y La Liendra conforman una de las parejas más populares en la farándula colombiana. - Foto: Instagram @la_liendraa

Para finalizar, La Liendra le contó a sus seguidores que cuando se transmitió la serie él estaba muy pequeño y, aunque se la vio, mencionó que no tiene tan presentes las canciones de la banda. Además, aseveró que aún tiene dudas de si ir o no, ya que tendría que invertir dos millones de pesos en una boleta para ver a una banda que poco conoce.

“La verdad, cuando Rebelde estaba en su auge, cuando estaba muy pegada, cuando lo estaban transmitiendo, yo era muy chiquitico, pero recuerdo que me veía la novela y toda la vuelta. No sé si yo quiera ir, o sea, como que invertirle dos millones de pesos… mi novia se lo invierte, porque ella es ‘refan’ de ellos y se sabe todas las canciones, pero es que yo no sé”, concluyó.