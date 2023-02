La Liendra anuncia torneo de Fifa en Twitch con 16 famosos, pero calculó mal y, ¿se sacó él mismo?

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Ahora, el quindiano también está triunfando en otras plataformas digitales de transmisión en vivo como Twitch. Así que, para darse a conocer mucho más en ese medio, el creador de contenido anunció a finales del mes de enero sobre un torneo de Fifa 2023, que se llevará a cabo el 11 de febrero y contará con la participación de varias personalidades de redes sociales, entre ellas ‘influenciadores’ hasta deportistas.

“Liendritas, recuerden que este 11 de febrero, haremos un evento nunca antes visto. Ni en Colombia, ni en Twitch. ‘La Orejona’, un torneo de Fifa 2023 donde reunimos a 16 famosos y solo uno de ellos saldrá campeón. En esta primera edición de La Orejona tenemos cantantes, deportistas, influenciadores, creadores de contenido; personas que nunca pensé que iba a ver juntas y menos compitiendo entre ellos”, dijo el quindiano, como parte de su discurso.

Además, La Liendra destacó que las personalidades participantes representaran a una fundación y, que el ganador, se hará acreedor de una buena suma de dinero.

“Para este torneo de ‘La Orejona’ reunimos a 16 fundaciones de niños, perritos y personas mayores, cada uno de los invitados representará una fundación. El que quede de primero logrará que su fundación se lleve diez millones de pesos, así que los espero este 11 de febrero en mi canal de Twitch”, concluyó.

Segundos después, el creador de contenido procedió a mostrar los nombres con su respectiva foto y cuenta de Instagram de los famosos que harán parte de este torneo, y en total fueron 16, entre los que estaban: El mundo de Juancho (creador de contenido), Akapellah (rapero), El Próspero (creador de contenido), El Mindo (creador de contenido), Mateo Carvajal (ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017 y creador de contenido), La Piquiña (creador de contenido), Maxiolly (cantante urbano), Mi Dios te pague (comediante), Santiago Arroyave (exfutbolista), Adso (cantante urbano), Pirlo (cantante urbano), Dímelo King, Garay St (creador de contenido), El zarco hp (creador de contenido), Daniela Henao (futbolista) y Herrera (cantante urbano).

Lo que llamó la atención de los usuarios en redes fue que al finalizar las historia, La Liendra, organizador y anfitrión, no se tuvo en cuenta dentro de los participantes.

“Hey, yo soy muy ‘Chavo del 8′. ¿Pueden creer que confirmé 16 invitados y yo qué? O sea, conmigo somos 17. Yo sí soy mucha güe**, tenía que confirmar 15 invitados, conmigo 16. Confirmé 16 y ¿ahora, qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a alguien que lo tengo que sacar? Ay…”, manifestó preocupado.

Por lo pronto, el torneo continúa aunque se desconoce a quién sacará o si por suerte —para él— hubo alguien que se retiró.

¿La Liendra se va de Colombia? El ‘influencer’ sembró la duda en sus seguidores

Una noticia que se ha venido gestando desde agosto del año anterior es la posibilidad de que Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, se vaya del país. Y aunque este joven no ha confirmado esta decisión, sí dio algunas pistas en sus redes sociales.

En unos de sus últimos videos, La Liendra resaltó que en sus viajes a otros países se había encontrado con un apoyo que no esperaba, y aunque indicó que en Colombia también recibía cariño, su sorpresa ver su gran fama en naciones latinoamericanas, según resaltó.

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, afirmó el joven en su video, resaltando que no se esperaba tal recibimiento.

Agregó: “Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho; cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía: ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país”.

Mauricio aprovechó para resaltar un dicho común, “nadie es profeta en su tierra”, atribuido a un pasaje bíblico y que hace referencia a las bondades que se pueden encontrar fuera de su región natal. Recalcó que se sentía más valorado en otros países, muy a pesar del cariño que le daban sus connacionales. Estas fueron las declaraciones que dieron pie a los rumores sobre su posible salida del país, al menos, temporalmente.

“En Panamá, me pararon mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me pidieron demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más”, fueron las palabras del joven.