Empresaria se arrepintió de trabajar con La Liendra en publicidad: “Fue un fracaso”

La Liendra quedó una vez más en el centro de una polémica en redes sociales debido a un contenido que tomó impulso en escenarios como TikTok. El paisa fue reprochado por una empresaria colombiana por un negocio que hicieron en el pasado, precisamente para hacer publicidad de una marca.

La Liendra ha sido protagonista de diversas polémicas por sus contenidos en redes sociales. - Foto: Instagram: La Liendra

De acuerdo con lo que relatado por la mujer en la cuenta Caletzza, toda la experiencia con el joven creador de contenido se dio por el interés que tenía la marca de ropa por generar mayores ventas y seguir un camino trazado en las estrategias de marketing. El equipo contactó al colombiano y adquirió el servicio que ofrecía, pese a las altas tarifas que manejaba.

La empresaria puntualizó que todo se acordó de cierta manera, se estableció una hora y se le enviaron los productos para que La Liendra hiciera la respectiva publicidad en las historias de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, el video no duró todo el tiempo esperado y no cumplió las expectativas que tenían.

En el clip se mencionó que la marca le pagó a La Liendra ocho millones de pesos, que era lo que cobraba en aquel entonces, por este contenido en el que debía mostrar los estampados de unas camisetas y lograr promocionarlas de forma atractiva para generar ventas. No obstante, según dijo la mujer, el quindiano no se peinó, no salió arreglado y no fue “creativo” al momento de dar a conocer el producto.

“Nosotros venimos pautando con ‘influencers’ hace cuatro años y siempre nos había ido súper bien. En ese tiempo, ‘La Liendra’ estaba súper, súper pegado y entonces decidimos: ‘bueno y ¿por qué no pautamos con él?’. Vimos sus precios y la verdad es que eran muy elevados en comparación con otros influencers y dijimos ‘¡Ah! Pues arriesguémonos, igual ¿qué podemos perder?’”, relató en el post.

La marca no quedó satisfecha con la pauta que se realizó el influencer, por lo que mencionó que no hubo “disposición” al momento de grabar el clip y se notaba que no tenía idea del “esfuerzo que estaban haciendo” por pagar esto.

“Vimos que tiene cero creatividad y disposición a la hora de hacer una publicidad. Yo creo que el man no tiene ni idea del esfuerzo que uno hace como emprendedor para pagar 8 millones de pesos y que salgan con un video de menos de un minuto, tan malo”, afirmó.

“La ropa ahí tirada en la cama, el man superdesarreglado… es que mejor ni sigo”, agregó, donde plasmó su expresión de decepción.

Por último, la empresaria dijo que no recogió ni la mitad del dinero invertido con La Liendra, por lo que optó por acceder al servicio de otros influencers, quienes cobraban menos y hacían un trabajo más dedicado.

“No recogimos ni la mitad de la inversión. Perdimos el dinero. Conclusión: no te lo recomiendo. Hay influencers mejores y más baratos”, puntualizó.

La Liendra no se ha pronunciado al respecto sobre esta información, por lo que habrá que esperar a la reacción del joven, quien ya se ubicó como uno de los creadores de contenido más famosos de las redes sociales en Colombia.

El influencer Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. - Foto: Instagram @la_liendraa

Westcol se despachó contra La Liendra por su participación en evento internacional: “Fue a mendigar”

Días atrás estuvo en la entrega de los Premios Esland (evento hecho para premiar a los creadores de contenido en streaming de las comunidades hispanohablantes), en México, junto a su novia, la también reconocida influenciadora a nivel nacional Daniela Duque, más conocida como Dani Duke.

La Liendra y Dani Duke - Foto: Instagram @la_liendraa

Recientemente, el streamer Komanche, como se le conoce en Latinoamérica, dejó en evidencia al colombiano al hablar de una solicitud que, según el salvadoreño, le habría hecho La Liendra. Lo contó en Twitch, plataforma en la que La Liendra busca crecer cada vez más.

Durante una conversación por Twitch con otros colegas, el streamer señaló: “Terminó la gala y yo ni sé quién era, pero tenía acento colombiano; ni me acuerdo de su nombre, pero tenía nombre de enfermedad en el pelo”, indicó de manera despectiva, mientras Komanche y sus colegas recordaban el nombre: “¿Piojos? Algo que te da en el pelo”, hasta que uno de ellos le atinó al nombre del influenciador colombiano.

Justo cuando uno piensa que la Liendra no podía superar su nivel de cringe, nos demuestra todo lo contrario 🪨🗿 pic.twitter.com/fUdojdL9NX — IDK (@Hipsterlativo) February 2, 2023

El joven salvadoreño manifestó que La Liendra sacó a relucir su reconocimiento en el país, gracias a sus miles de seguidores en Instagram y Twitch, para pedirle apoyo para ingresar a la convocatoria hecha entre creadores de contenido de los Squid games.

“Se acercó y me dijo: ‘Hola, ¿qué tal? Yo soy el Liendras, un gusto conocerte. Mira, a mí no me gusta hablar mucho de números, pero tengo siete millones en Instagram, estoy superconocido en Instagram y en TikTok, y estamos incursionando en la carrera de Twitch. Ahorita en Twitch estamos haciendo la media de cinco mil newers, estamos yendo pa’arriba, y me gustaría pedirte una invitación para los Squid games’. Y yo: no mames. Le dije: fíjate que en el momento ya mandamos formularios y todo. La Liendra respondió: ‘Bueno, no hay problema, cualquier cosa quiero que sepas que me puedo contactar con tu agente o mi mánager se puede contactar contigo para cuadrar algo y para poder entrar’. [Komanche le replicó:] No, todo lo hacemos nosotros, no es necesario nada de eso’... Y ya, me lo zafé”, manifestó en conversación con sus colegas.

Famoso extranjero boleteó a 'La Liendra'. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_liendraa

En medio de las burlas en contra del influencer colombiano, el salvadoreño siguió relatando: “Luego, después, en el after party, llega otra vez: ‘Hola, ¿qué tal? Te presento a mi mánager, para que hables con ella un poquito del tema de Squid games. Y yo —entre risas— le dije: ‘Amigo, ya enviamos todo’. La liendra replicó: ‘¿Cómo me puedo dar cuenta para saber cuándo puedo entrar y todo eso?’”, concluyó.

Los comentarios de Komanche provocaron burlas hacia La Liendra. Incluso, el streamer también reconocido en Twitch se despachó a través de su cuenta de Twitter, en contra del creador de contenido.

“Qué pena lo de La Liendra en los Esland, definitivamente hoy en día la gente no tiene dignidad pero después quien se aguanta a los orejitas defendiendo lo indefendible” (sic), escribió en su cuenta personal.

También, agregó el ex de Aída Victoria Merlano: “El contexto: el men es tan descarado que fue a joder en el evento por una entrada a los squid games’ y como no se la dieron la fue a mendigar a el after party llevando a el manager a ofrecer plata pa que lo dejaran entrar. Que pena como hablaban de ese parcero gas con fo” (sic).