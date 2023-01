¿La Liendra se va de Colombia? El ‘influencer’ sembró la duda en sus seguidores

El influencer conocido como La Liendra es uno de los más reconocidos en el país. Sus creaciones en redes sociales le han servido para posicionarse entre los más queridos por los jóvenes colombianos. Sin embargo, durante el tiempo que ha estado creando contenido también ha llegado a tener algunos conflictos entre sus seguidores, comentarios o con otros influenciadores.

Una noticia que se ha venido gestando desde agosto del año anterior es la posibilidad de que Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, se vaya del país. Y aunque este joven no ha confirmado esta decisión, sí dio algunas pistas en sus redes sociales.

Mauricio Gómez calificó el Mundial de Qatar 2022 como "raro". - Foto: Instagram @la_liendraa

En unos de sus últimos videos, La Liendra resaltó que en sus viajes a otros países se había encontrado con un apoyo que no esperaba, y aunque indicó que en Colombia también recibía cariño, su sorpresa ver su gran fama en naciones latinoamericanas, según resaltó.

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, afirmó el joven en su video, resaltando que no se esperaba tal recibimiento.

Agregó: “Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho; cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía: ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país”.

La Liendra y su novia Dani Duke. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: la_liendraa

Mauricio aprovechó para resaltar un dicho común, “nadie es profeta en su tierra”, atribuido a un pasaje bíblico y que hace referencia a las bondades que se pueden encontrar fuera de su región natal. Recalcó que se sentía más valorado en otros países, muy a pesar del cariño que le daban sus connacionales. Estas fueron las declaraciones que dieron pie a los rumores sobre su posible salida del país, al menos, temporalmente.

“Ahorita acá en Panamá, me están parando mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más”, fueron las palabras del joven.

La Liendra regaló dinero en las calles

Las cosas que hacen los creadores de contenido para generar reproducciones en sus videos son tan variadas como polémicas, pues llegan a extremos como hacer bromas pesadas, meterse en líos que les generen mucha resonancia mediática y hasta regalar dinero, como lo hizo La Liendra. A algunas personas que se encontró fuera de su casa, las retó a ganarse una buena suma de pesos colombianos con esta condición.

Tal como se vio en las historias de Instagram del influencer, el pereirano empezó con una transeúnte que estaba caminando por las calles de Medellín y le dijo: “Si me hace reír, se gana 400 mil pesos, si no me hace reír, la próxima participante se gana 450 mil”. La mujer leyó varios chistes que encontró en internet y no logró sacar la carcajada de Mauricio, nombre de pila del creador de contenido.

Luego, otra joven intentó salir victoriosa con La Liendra, sin embargo, después de decir un chiste sobre los escoceses, tampoco logró hacer reír al pereirano, quien reconoció que el chiste estuvo bueno e incluso sí hizo reír al ayudante de cámara que tiene el influencer, quien siempre se ha caracterizado por hacer cosas fuera de lo común para ganar likes y comentarios en sus cuentas principales de redes sociales.

El influencer Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. - Foto: Instagram @la_liendraa

No se sabe si La Liendra logró entregar los 600 mil pesos que estaba ofreciendo al final de la dinámica, lo que sí queda claro es que él tiene mucho dinero para derrochar. Además, fue uno de los famosos colombianos que viajó al Mundial de Catar 2022, donde se gastó una millonada y no valió tanto la pena, pues el creador de contenido se aburrió en Doha, ciudad donde se llevaron a cabo la mayoría de partidos de dicho torneo.