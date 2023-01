La Liendra dio particular respuesta cuando le preguntaron si extrañaba algo de su pobreza

La Liendra se ubicó como uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, debido a las publicaciones que sube a sus cuentas de redes sociales. A pesar de verse involucrado en varias polémicas, el paisa optó por continuar con su trabajo y compartir detalles de su vida personal que despertaron reacciones.

La Liendra habló de su pasado antes de convertirse en influencer. - Foto: Instagram @maurogomezlaliendraa

Uno de los temas que más tocó el colombiano en su contenido fue el pasado que tuvo y cómo el trabajo en las plataformas digitales lo ayudó a salir adelante, construyendo un camino sólido en publicidad, inversiones y colaboraciones con otros influencers. Mauricio Gómez, nombre de pila del joven, fue enfático en su esfuerzo y dedicación a este proyecto en los escenarios digitales, al punto de cumplir sus sueños.

Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas, La Liendra aprovechó para hablar sobre su pasado a raíz de una interrogante que le hicieron. Una persona quiso saber qué era lo que más extrañaba de su pobreza, por lo que el instagrammer se sinceró al respecto.

Mauricio Gómez, nombre de pila de La Liendra. - Foto: Instagram @la_liendraa

Según mencionó La Liendra en un video, no extrañaba nada de ser pobre, ya que esta era una condición económica muy difícil y complicada. El joven detalló lo duro que es no poderse darse gustos, no disfrutar de las cosas por falta de dinero, y no contar con los recursos para el día a día.

No obstante, lo que sí lo puso a pensar era, tal vez, la privacidad con la que contaba en aquella época, puesto que es amante de ciertos planes que ya no puede realizar tan sencillo.

“No, nada. O sea, como ¿Que yo extrañe la pobreza? No, nunca, nunca uno no tener para algo que uno quiere o pasar por una necesidad puede ser extrañado, o sea, yo nunca siento que ese sentimiento lo extrañe uno, no. De la pobreza nada, tal vez de mi vida anterior. ¿Qué es lo que más extraño de mi vida anterior? De cuando yo era pobre… de pronto […] no, la comida la sigo teniendo, yo como sudadito, arroz, fríjoles, no, yo sé qué es y es, no extraño de la pobreza, lo que más extraño de la vida anterior es de pronto la privacidad”, dijo en el clip.

“Yo siempre he sido de ir a piscinas públicas, de estar en el centro, en el parque, como que siempre he sido un man súper tranquilo por todo lado, entonces de pronto la privacidad sí me hace falta de mi vida anterior, pero de la pobreza nada, nada, Diosito”, agregó, reafirmando que no extrañaba nada como tal de la pobreza que atravesó en su infancia.

La Liendra - Foto: Instagram @la_liendraa

En el mismo contenido, La Liendra sostuvo una conversación con Dani Duke, su novia, donde le explicó un poco de lo frustrante y triste que era pasar por tiendas y saber que no se podía comprar nada porque se salía de sus recursos económicos. El joven fue claro en que no se podía extrañar la pobreza porque era un escenario complejo de llevar.

“Hablaba con mi novia y le decía que uno no puede extrañar nada de la pobreza. Ser pobre es muy difícil, es usted querer algo y ni siquiera entrar a lugares a ver cosas porque se sabe que no le alcanza. Era como: ¿Yo qué voy a hacer allá?”, dijo.

Dani Duke y La Liendra, una pareja bastante comentada en redes sociales. - Foto: Instagram @la_liendraa

Por último, entre risas, el influencer señaló que lo único que a veces extrañaba era antojarse de ciertas cosas, pues eso le sucedía antes cuando no contaba con el dinero para comprárselo. A diferencia de su presente, las situaciones cambiaron y ya no se antoja de casi nada.

“Uno de pobre tiene muchos antojos, de hecho, eso creo que es lo que extraño, que uno cuando no tenía se antojaba de todo, y ahora que uno tiene alguito ya no se antoja de nada. No obstante, ser pobre es muy difícil”, agregó, poniéndole un toque de humor a este tema que azota a miles de personas.