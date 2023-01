El incómodo momento que le hizo pasar La Liendra a una trabajadora informal

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

En las más recientes historias de su cuenta personal en Instagram, el creador de contenido compartió con sus seguidores una dinámica de retos que llevo a cabo con uno de sus familiares, en medio de esto La liendra terminó incomodando a su acompañante y a una comerciante informal que se encontraba en la calle.

¿Cuál fue el incómodo momento?

El acompañante de La Liendra fue identificado en el clip como el orejas, este debía cumplir con una penitencia que le pondría el generador de contenido. El reto que debía hacer el familiar de La Liendra era besar a cualquier persona que el creador de contenido eligiera esto sin derecho a cambio de reto, queja o replica.

En la calle, La Liendra identificó a una trabajadora informal que se encontraba sentada en una silla vendiendo la mercancía que tenía encima de una mesa. Posteriormente, el creador de contenido le ofreció 50 mil pesos a la señora si se besaba con su acompañante; en medio de esto, la mujer se sintió bastante incómoda ante la propuesta e incluso trato de rechazar el ofrecimiento. Ante el rechazo de la vendedora, La Liendra le ofreció una cantidad más elevada 80 mil pesos.

Pese a su incomodidad, la mujer accedió a recibir el dinero y se dio un corto beso con el familiar de La Liendra. Todo quedo registrado en las historias del influenciador.

La liendra incomodo a una vendedora informal en medio de un reto - Foto: Captura de pantalla @la_liendraa

La Liendra mostró cómo quedó su mano tras una pelea de sus perros; lo mordieron y afectaron su trabajo

Dani Duke y La Liendra se convirtieron en una de las parejas más comentadas de las plataformas digitales, debido a la relación que construyeron años atrás. Ambos paisas cautivaron con su química, el estilo de vínculo que crearon y los cambios que hicieron en su realidad desde que se dieron la oportunidad.

Como suele ser habitual, por medio de sus redes sociales, la pareja le contó a sus seguidores un inconveniente que han venido presentando desde hace un tiempo y que los tiene bastante achantados. Sus perros, Rocco y Scooby, no se toleran y constantemente se pelean entre sí, al punto que ya les ha tocado intervenir para que no ocurra algo más grave.

La pareja de influencers confesaron si han terminado y quién ha bloqueado a quién. Foto: Instagram @la_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

En la última pelea de ambos caninos, La Liendra resultó herido por una mordida en su mano izquierda. El joven trató de hacerse una curación y continuar con sus contenidos para las plataformas digitales, pero todo parece indicar que las cosas no mejoraron y tuvo que recibir asistencia médica.

De acuerdo con un video que subió Gómez a su cuenta oficial de Instagram, a pesar de sus intentos por seguir con las actividades de su día y no prestar mucha atención a la herida, su cuerpo reaccionó y la extremidad se hinchó más de lo normal, poniéndose roja e incomodándolo.

El creador de contenido plasmó el resultado de la mordida que recibió de uno de sus perros. - Foto: Instagram @la_liendraa

“Discúlpenme, que no hice Twitch hoy, pero traté de mejorarme y no. Miren, tengo la mano demasiado hinchada. Estoy esperando a mi novia, a ver si me voy para urgencias o si llamo a que vengan a revisarme. Por este motivo fue que no hice Twitch”, dijo el paisa, señalando que este malestar también afectaba su trabajo en las transmisiones.

Adicional a esto, el influencer aseguró que el dolor era insoportable, por lo que estaba esperando a Dani Duke para ir al hospital o recibir atención de algún doctor.

“Las historias y el video que vieron hoy, lo hice aguantándome el dolor. Pero, jugar Twitch y manejar la mano, me queda demasiado duro”, agregó, sin revelar qué ocurrió al final de la noche por este malestar.