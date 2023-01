La Liendra y Dani Duke recibieron el 2023 con un paseo muy colombiano, pero las críticas no faltaron

Uno de los planes por excelencia en Colombia es el tradicional paseo de río. Aprovechando las bellezas naturales en el país, las familias y grupos de amigos visitan estos espacios para departir en una ambiente donde la biodiversidad es protagonista.

De hecho, este fue el plan que escogieron los influenciadores Dani Duke y La Liendra, quienes recibieron el 2023 con un paseo bastante colombiano. A través de sus redes sociales, compartieron con sus seguidores algunas imágenes de que fue la experiencia junto a su familia.

“Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo y mi familia de paseo, no es más. ️Notificación de la vida, batería completa, por favor desconectar y comerse el 2023″, escribió La Liendra en la descripción del post hecho en Instagram, red social en la que cuenta con una comunidad de 6,3 millones de seguidores.

En las fotografías, Mauricio Gómez —nombre real de La Liendra— aparece posando sin camiseta y enseñando sus tatuajes, rodeado de una amplia vegetación y con la cascada a sus espaldas.

Otra de las imágenes lo muestra a él y a su pareja, Dani Duke, junto a toda la familia mientras paseaban por el río en una lancha. Por supuesto, las fotos dentro del agua tampoco podían faltar.

La publicación de La Liendra acumula más de 200.000 ‘me gusta’ y ha recibido centenares de comentarios, los cuales han sido escritos por amigos y seguidores.

“Tarzán, pronta recuperación del r*quitismo”, comentó el influenciador El Mindo. Por su parte, Johan Mojica, jugador de la Selección Colombia, escribió: “Bendiciones y éxitos en este año, panita!”

“Podrán decir lo que sea de La liendra, pero de que trata mal a su familia, jamás”; “Qué chimba que no pierda la esencia del colombiano de a pie”, dicen otros de los comentarios.

No obstante, no todas las reacciones de los internautas fueron positivas. Varios usuarios de la red social criticaron la apariencia de Dani Duke, diciéndole que lucía demasiado delgada y que, aparentemente, no era feliz junto a la familia de La Liendra.

“Daniela, pos qué te pasó, princesa?”; “Se nota que Daniela no es feliz con tu humilde familia ….lo refleja en su cara”; “Dani Duke cada día queriéndose parecer al novio”; “La cara de la novia, incomoda, ¿o será que ese momento andaba mal?, uno si juzga sin saber las cosas, qué maña, mano, qué maña de juzgar sin saber”, comentaron algunos usuarios.

La Liendra celebró el inicio del nuevo año por todo lo alto

El final del año 2022 estuvo cargado de celebraciones familiares, pese a que muchos en su mesa tenían una silla vacía por los familiares que dejaron este mundo durante el año; con alegría, miles de colombianos despidieron el año y recibieron el 2023.

Asimismo, los influenciadores compartieron cómo vivieron la celebración, muchos con familia y otros tantos con amigos; entre los cuales destacó el quindiano Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, que suele ser criticado y admirado por muchos.

Es así como el primero de enero compartió varias fotografías de su reunión familiar para despedir el año con todo lo agradable y lo no tan divertido, además de recibir al nuevo período, a la cual asistió también su novia, Dani Duke.

Allí, dejó ver varias imágenes en las que se le vio compartiendo con quienes serían parte de su familia, con los que departió y se le vio muy feliz. Además, dejó un emotivo mensaje de gratitud y buenos deseos para el año que empieza y que trae nuevos retos.

“Gracias 2022 por todo, por lo bueno, lo malo, lo que se dio y lo que no... Un año de muchas enseñanzas y aprendizaje, a ustedes liendritas gracias por verme cada mañana, cada video, cada foto. Gracias por su compañía y apoyo. Prometo trabajar y traerles cosas nuevas en el 2023. Gracias por todo y feliz año”, escribió el oriundo de Armenia.

Su publicación estuvo llena de comentarios como: “Feliz año, parcero, felicidades por todo lo que ha logrado y sacar su familia adelante, que Dios te dé más prosperidad para el 2023!”; “Pura pinta de ir al río”; “Dani como que no se quemó ajajjaja”, debido a que a la joven también se le ven las marcas del sol y el bikini.

Y es que entre los mismos se logra evidenciar cómo lo critican y también quienes le transmiten su cariño al creador de contenido, cuyo número de seguidores va creciendo con el paso del tiempo a pesar de ser blanco de tantas críticas.