La liendra envió un mensaje muy especial a la Segura por sus 30 años

El influencer Mauricio Gómez, comúnmente conocido como La Liendra, aprovechó sus redes sociales para felicitar a una de sus amigas que también creadora de contenido, quien recientemente cumplió sus 30 años, La Segura.

Y una emotiva publicación en la que recopiló imágenes de algunos de sus momentos que han compartido juntos, La Liendra dejó un par de palabras para celebrar tanto el nuevo año de vida de La Segura, como su amistad durante los últimos años, así como resaltar la fortaleza de esta mujer durante los momentos difíciles que ha tenido que vivir.

“Chuchis, feliz cumpleaños… te amo mucho, gracias por todo y te felicito por ser tan fuerte y por la mujer que eres, como dicen en el barrio… usted sabe que firme y palas que sea. Feliz cumpleaños Natalia”, fue el emotivo mensaje que le dejó el Gómez en su publicación, haciendo referencia a una de las cosas que tienen en común, su largo camino hacia la fama, luego de venir de sector populares del país.

Y en seguida, la creadora de contenido le respondió al emotivo mensaje, agradeciéndole por el apoyo que este ha tenido durante su carrera, así como la disposición que La Liendra tendría para con ella en todo momento. “Ah mi chuchisssss. ¡Te amo mucho, mucho! Gracias por tantos años de amistad, porque sé que a pesar de que no nos vemos todos los días siempre vamos a estar el uno para el otro ¡Pa’ las que sea!”, indicó La Segura.

Pues bien, la amistad de estos dos creadores de contenido ha sido una de las que más ha prevalecido durante los últimos años, en medio del boom de influencers en las redes sociales, incluso, ha quedado grabada en varias de las colaboraciones que han hecho, así como videos que han logrado tomar en sus momentos cotidianos, fuera de los scripts.

La Segura contó a sus seguidores qué no le gusta de su actual pareja

Recientemente, la influencer colombiana llamó la atención de algunas personas en TikTok, luego de unirse a un ‘trend’ donde mencionaba cinco cosas que no le gustaban de su pareja sentimental. La creadora de contenido subió un video junto a su novio, Ignacio Baladán, donde ambos se sinceraron y utilizaron un tono de broma para realizar la dinámica.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, ‘La Segura’ arrancó la actividad, enfatizando en que no le gustaba que su compañero sentimental hiciera algunas cosas que le sacaban el mal genio y luego pretendiera que no pasó nada.

“Vamos a hacer las cinco cosas que no nos gustan del otro”, dijo la caleña, a lo que el chef respondió: “Va a ser difícil”.

“Lo primero que no me gusta de ti, y odio de ti, no mentira, que lo quiero y lo odio, es que cuando haces algo que no me gusta y me da rabia, quieres que yo haga como si nada, que lo suelte”, mencionó Natalia Segura, desatando unas cuantas risas en su novio, quien insistió en que ella debía soltar las cosas rápido.

El creador de contenido aprovechó y reveló que algo que no disfrutaba de su pareja era que “es muy renegona, lo reniega y lo retiene”, quedándose en este punto.

‘La Segura’ agregó a su listado que a veces no le gustaba lo hiperactivo que era Ignacio Baladán, pues en ocasiones hacían planes y ella se quería recostar a descansar, mientras que él deseaba seguir en otras actividades.

“Otra cosa que no me gusta de mi novio es que no se puede quedar quieto, no es mentira. Hay momentos en los que no quiero hacer nada, pero él ya parece un mico saltando por todos los palos”, dijo.

Para finalizar la dinámica, ‘La Segura’ mencionó que “odiaba que su novio sea tan asquiento, tan cansón” con distintas cosas. El chef afirmó que, por su parte, algo que le disgustaba de la colombiana es que “sea muy terca” en diferentes momentos y situaciones.

Al terminar el clip, ambos se besaron y dejaron claro la gracia que les causó realizar este ‘trend’.