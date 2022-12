¿La Liendra o Papá Noel? El ‘influencer’ sorprende a su familia preguntándoles qué quieren de regalo de Navidad

La Liendra se ubicó como uno de los creadores de contenido más comentados de las plataformas digitales en Colombia, debido a diversas publicaciones y controversias que ha protagonizado. El paisa quedó en el centro de reacciones y críticas de los curiosos, quienes suelen dirigirse a él a través de sus redes sociales para tocar distintos temas de su vida personal.

Días atrás, el joven llamó la atención de sus fieles seguidores con una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram, donde habló de la época de Navidad y la emoción que le causaba darles regalos a sus seres queridos. El colombiano puntualizó en que tenía trabajo y contaba con los recursos para realizar dichos gastos con aquellos que amaba.

Sin embargo, en este contenido, La Liendra despertó reacciones entre algunas personas luego de que explicara cuáles eran las exigencias y condiciones que tenía para dar estos obsequios de Navidad.

Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, fue claro en que estos regalos dependían del comportamiento de sus familiares, el respeto por los demás y el rendimiento académico.

“Me encanta diciembre, porque yo soy esa típica persona que le encanta darle regalos a su familia, trabajo y tengo con qué gracias a Dios, pero hace dos años aprendí que algo es dar por dar y algo es dar porque se lo merezca”, dijo en el clip.

“Entonces, aunque yo tenga para darle regalo a ellos, si no se lo merecen, no les doy nada ya. Ahorita llego a la casa de mi familia y mis tres sobrinitas me tienen que mostrar el boletín con una buena posición, el año ganado y buen respeto con mi mamá, para hacerle realidad la carta al Niño Dios”, agregó.

Pues bien, en las últimas horas, publicó un video donde aparece preguntándole a gran parte de su familia, entre ellos, su mamá, hermanas, sobrinas y sobrino, sobre qué es lo que esperan recibir “de Papá Noel” para esta época navideña.

Aunque no se sabe con exactitud cuáles fueron todos los regalos que desearon sus familiares, ya que él los mantuvo en secreto, dos de ellos, el de una de sus sobrinas y su sobrino, por sus edades, los dejó en evidencia.

“Evelyn, ¿ganaste el año? -responde la menor asintiendo la cabeza- ¿Qué le está pidiendo al Niño Dios?”, pregunta La Liendra, a lo que responde la pequeña: “Un tocador”. Acto seguido, el influencer le pide que, como no sabe escribir aún, lo dibuje.

En otro video aparece junto a su sobrino, haciendo la misma dinámica a lo que el menor responde que quiere “un muñeco de Paw Patrol y una patineta”.

La Liendra desató polémica con respuesta que dio sobre si se casará con Dani Duke

De acuerdo con lo que quedó registrado, La Liendra recibió una pregunta relacionada con sus ideas en la relación que sostiene con Dani Duke. Aquella persona se interesó por saber si el paisa quería casarse con la influencer de maquillaje y belleza a futuro, ya que se les veía disfrutando plenamente de su noviazgo.

“¿Te piensas casar con tu novia en un futuro?”, escribió el curioso en la casilla.

La Liendra fue claro con su respuesta y puntualizó que él no tenía estos planes en su vida personal y sentimental, además de que con Duke no estaban pensando en eso. El joven señaló que nunca se fueron a vivir juntos, por lo que este nivel en la relación se mantenía lejano por ahora.

“Yo no tengo en mis planes casarme. Uy no y con Daniela ni siquiera hemos pensado en la idea de vivir juntos, ahora vamos a estar pensando en casarnos. Yo para casarme con alguien la única forma es que llevara con esa persona, por lo menos 15 años, y yo tuviera como unos 45 o 50 años”, dijo en un video de su perfil.