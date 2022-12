La Liendra o Yeferson Cossio, ¿cuál de los dos gana más dinero?

A propósito del Mundial de Qatar 2022, que acoge a miles de visitantes de todo el mundo, los colombianos no podían faltar, y es que no solamente la prensa del país ha hecho presencia en la fiesta más grande del fútbol, sino también algunos personajes muy conocidos.

Es así como los creadores de contenido más polémicos de Colombia, Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, y Yeferson Cossio, se encuentran por estos días en el país árabe, disfrutando del deporte que se roba la atención del mundo entero, las apuestas, opiniones, críticas y aplausos.

Aunque viajaron juntos, se encuentran disfrutando de Qatar por separado, y recientemente decidieron encontrarse gracias a la iniciativa del también influencer y pronosticador deportivo español DaniBet, para responder a varias preguntas de su vida personal.

DaniBet empezó con una ronda de preguntas sobre la Copa del Mundo, sus jugadores de fútbol favoritos y la selección a la que estaban apoyando, mientras se encontraban en el gimnasio del hotel en el que se están hospedando. Sin embargo, después el español empezó a tocar temas mucho más controversiales e incómodos, uno de ellos fue sobre las cuentas bancarias de los dos influenciadores.

“Una pregunta que yo sé que les va a gustar mucho, ¿quién tiene más dinero de los dos?”, cuestionó el comentarista deportivo, en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, generando algunas risas entre los dos paisas.

El primero en responder fue La Liendra, señalando que “no me atrevo a decir que yo tengo más dinero que él, ni él más que yo, porque uno no le puede medir el bolsillo a un otro hombre”.

No obstante, según dejo ver Mauricio, ambos están “en un punto de inversión” similar. Por su parte, Cossio reconoció no tener clara la cifra de ganancias que posee: “No sé ni cuánto tengo la verdad”. Acto seguido, añadió: “yo creo que La Liendra tiene más, obvio... es que lleva más tiempo que yo (en redes)”.

A lo que La Liendra respondió: “Qué humildad tan hiju***a. No, vos tenés como cuatro carros grandes allá parqueados”, por lo que Cossio lo corrigió, “son siete”, haciendo referencia a los lujosos autos que tiene en su casa. También agregó que, “es que yo soy muy derrochador”.

El accidente de Yeferson Cossio en Qatar pudo terminar con graves consecuencias: en la cárcel

En las más recientes publicaciones de Cossio, hubo algo que llamó notablemente la atención de sus seguidores y causó preocupación, en una historia compartida a través de Instagram en la que escribió: “Me acaba de atropellar un carro afuera del hotel. Aunque el golpe en la cabeza fue muy fuerte, creo que estoy bien. Empezamos diciembre con toda”.

Su publicación estaba acompañada de una imagen de varios vehículos en movimiento, pero esta era borrosa; sin embargo, rápidamente la eliminó y no se refirió al asunto en ningún momento, ni en sus historias posteriores, sino que, por el contrario, continuó compartiendo memorables imágenes de su estadía en Qatar.

Aunque en el momento el colombiano no dijo más sobre el tema, este jueves, 1 de diciembre, compartió varias historias en su Instagram y contó lo sucedido. “Tengo mero chichón en la cabeza por la atropellada del carro ayer”, además criticó la forma de conducir de las personas del país catarí.

“Yo he viajado bastante. Yo conozco muchas culturas y no me había tocado una que manejara tan mal carro. En todos los carros que nos hemos montado, el man ha estado a punto de chocarse, literal. En Italia son bestias, pero saben manejar. Aquí son brutos y no saben, al menos los que nos han tocado”, dijo empezando su relato.

Luego admitió que él iba distraído comiéndose un sándwich cuando el carro lo atropelló y que tuvo culpa de lo que había pasado. “… Entonces apenas frenó, yo caí. Caí de cabeza porque en una mano tenía el sándwich y en la otra tenía el celular, todo distraído. También admito que fue culpa mía… yo estaba como medio bobo por unos segundos y ya, como asimilando qué fue lo que pasó”.

El hecho por el que Cossio se molestó con la persona que lo atropelló fue porque este empezó a pelearle en su respectivo idioma, razón por la que el colombiano quiso enfrentarlo, pero un empleado del hotel lo impidió.

Cabe recordar que este tipo de actos violentos o insultar a una persona en la calle está prohibido en Qatar y puede tener consecuencias como la privación de la libertad, millonarias multas y hasta la deportación del país.

“Veo a un hiju***ta que aparte de que me estrelló, me estaba alegando… entonces, me paro yo todo endiablado, les juro que yo iba a acabar a ese hiju***ta, estaba en un punto en que no medía consecuencias… Entonces me auxiliaron, porque fue literal en frente de hotel y me calmé…. Me metí a la habitación a vomitar como 8 veces y me dio miedo dormir porque he escuchado que uno no debe dormir cuando tiene una contusión tan fuerte en el cráneo”, cerró diciendo el influencer.