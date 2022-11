“Usted me cae mal”: hombre ‘cascarrabias’ lanzó fuertes insultos a Yéferson Cossio en aeropuerto, ¿qué paso?

Yéferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia y se ha caracterizado por compartir libremente contenido de su vida personal en sus redes sociales. El creador de contenido también es conocido por sus lujos y las fuertes bromas que le hace a su hermana, la creadora de contenido Cintia Cossio.

En las últimas horas, el influenciador compartió por medio de sus historias de Instagram una situación que vivió en un aeropuerto del país. Cossio contó que un hombre, al parecer de la tercera edad, lo reconoció y se le acercó unos minutos antes de abordar su vuelo hacia Madrid, España.

“Estamos aquí esperando el avión que nos lleva al primer destino que es Madrid, y bueno, allá atrás fui a coger un pastelito, y un señor de muy avanzada edad me va diciendo: ‘Mijo, usted es el ‘youtuber’ ¿cierto?’”, relató inicialmente Yéfferson.

En medio de la situación, Cossio le dijo al señor que efectivamente era ‘youtuber’. Acto seguido, el señor lo miró y comenzó a lanzarle fuertes insultos. “‘Usted me cae mal’. Y yo como: ‘Ah ¿sí?’. Normal, seguí cogiendo mi pastelito”, agregó.

En ese momento, el creador de contenido le deseo una buena noche al señor que arremetió en su contra, pero este no se quedó callado y volvió a insultarlo nuevamente.

“Yo tenía una vergüenza porque la gente de alrededor me miraba y él decía duro: ‘Ustedes creen que por ser ‘youtubers’ todo el mundo les tiene que rendir pleitesía y les tienen que dar el mejor trato’”, explicó Cossio.

Entre tanto, Yéfferson explicó que fue una situación bastante incómoda para él; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a sus seguidores y a este tipo de personas que arremeten en contra de él. “¿Cuándo alguien llegue y me diga que le caigo mal tengo que ser grosero y decirle que me cae el triple de mal? ¿Qué le habrán hecho a ese pobre señor y por qué la habría cogido conmigo?”, dijo Cossio.

Finalmente, el antioqueño les relató a sus seguidores que la hija del hombre vio sus historias de Instagram y le pidió disculpas por lo ocurrido, pues no es la primera vez que el señor hace esto.

“Dice que su papá es muy cascarrabias y siempre hace esas cosas”, dijo Cossio sobre lo que le habría dicho la mujer.

“Juntos en las buenas y las malas”: el mensaje de Jessi Uribe a su expareja Sandra Barrios que ahora le sacan en cara

Uno de los cantantes que más ha dado para hablar en cuanto a sus relaciones sentimentales es el exponente del género popular, Jessi Uribe. A pesar de que actualmente el intérprete de Dulce Pecado es esposo de la también artista de despecho Paola Jara, e incluso se casaron en mayo de este año, su anterior unión con Sandra Barrios, madre de sus hijos, aún es tema de conversación en las redes sociales.

Antes de que el cantante bumangués alcanzará la fama, sostuvo una relación con Barrios y construyó una familia al lado de ella. A Jessi le gusta interactuar en las plataformas y fue por ello que, precisamente, en recientes búsquedas, los cibernautas encontraron antiguos mensajes que el artista le enviaba a su expareja.

En vista de ello, algunos de los seguidores comentaron que tanto Jessi como Sandra eran bien “melosos”, mientras que otros arremetieron en contra del artista por haberse separado de la mujer que lo apoyó. Sin embargo, cabe recalcar que a pesar de la ruptura amorosa, la dupla de figuras públicas tienen una relación amena en donde lo que prima es el bienestar de los hijos que tienen en común, además, Jessi es respetuoso al respecto.

No obstante, existe el dicho de que “entre cielo y Google no hay nada oculto” y así fue como los internautas llegaron a un antiguo mensaje que en 2018 el cantante le dedicó a su exesposa, por el que hoy nuevamente volvió a ser mencionado en las redes sociales.

“¿Que por qué la amo con todo mi corazón? Porque hace once años está conmigo en las buenas y en las malas, amándome, respetándome, consintiéndome, valorándome y ayudándome a cumplir todos mis sueños. Me dio el mejor regalo, ser padre. Algo más?”, se puede leer en el antiguo post donde Jessi está junto a Sandra Barrios, con quien se separó desde 2020.