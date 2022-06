Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, le habría lanzado pullas por el Día del Padre

Años atrás, Jessi Uribe y Sandra Barrios fueron protagonistas de una fuerte ola de noticias nacionales, debido a la inesperada ruptura amorosa que vivieron. La pareja desató toda clase de reacciones en las plataformas digitales con el proceso de separación que llevaron a cabo, pues sus hijos quedaron en el medio del pleito.

Recientemente, pese al silencio que se mantuvo sobre ambos colombianos en los últimos meses, salió a la luz una inesperada publicación que llevó a cabo Sandra Barrios en la que, supuestamente, le tiraba una indirecta a su expareja por el Día del Padre. Para nadie es un secreto que la relación del cantante y su ex no es la mejor, llegando a tener líos legales.

Durante la celebración del Día del Padre del pasado 26 de junio, la colombiana aprovechó el momento para publicar un amoroso y emotivo mensaje a su actual pareja, con quien ha despertado todo tipo de comentarios. La mujer no solo habría mencionado a su nuevo amor, sino que utilizó el espacio para tirar pullas al intérprete de Dulce pecado.

“Feliz día al papito de nuestra familia, Jorge Espinosa. A ese hombre dedicado y cariñoso que me enseña cada día el amor incondicional hacia mí, mis hijos y tus hijas. Dios te bendiga, vida mía. Te amamos”, se lee en el mensaje que ubicó Sandra Barrios en el post, donde se le ve compartiendo con el hombre y los niños de su hogar.

En el carrete de contenido se observan fotos de la pareja sentimental de Barrios con los pequeños, a quien cuida en una piscina, felicita por sus logros y les brinda compañía cuando lo necesitan. Los videos captan a los menores emocionados por los planes que realizan, dejando claro que aceptan a Espinosa en su núcleo personal.

Aunque la santandereana no ha mencionado el tema de las pullas, los seguidores no dudaron en reaccionar y ubicar las palabras que dio.

Las personas curiosas no dudaron en comentar el post de la red social, exactamente en la cuenta personal de la colombiana, detallando que notaban que Jessi Uribe no compartía tiempo con sus cuatro hijos, como lo hacía antes.

Las opiniones fluyeron contra el cantante, afirmando que la exesposa de él había enfatizado en el verdadero papel de Espinosa en la vida de los niños.

“Él sí es un gran hombre, no el que vive publicando viajes y paseos, pero no con sus hijos”; “Mensaje para Jessi Uribe”; “Para ser papá no solo basta engendrar”; “Indirectazo para Jessi”; “Padre no es el que engendra, sino el que los cuida y cría”; “El otro hace plata y él sí sabe hacer familia”; “Qué gran hombre”, fueron algunas de las opiniones que tomaron fuerza en la plataforma digital.

Es importante recordar que en distintos momentos el artista ha expresado su molestia con aquellos que lo juzgan por su vínculo con los niños, enfocándose en defenderse y demostrar que sí responde por ellos. Dos años atrás publicó el monto de dinero que les da a los cuatro niños como parte de su responsabilidad como padre.

El artista de música popular señaló que mensualmente les daba a sus hijos 30 millones de pesos para todos los gastos que necesitaban, asegurando que hablaba con la verdad.

“¿Qué van a decir? ‘Poco hombre, por decir cuánto les paso’. Hablan de que no les paso y ahora que saben cuánto, ¿qué van a decir?”, escribió Uribe en un post, tiempo atrás.

Ya ha pasado tiempo desde que esta disputa se llevó a cabo, ya que ambas personas decidieron darse una nueva oportunidad en el amor e iniciar de cero. Jessi se encuentra disfrutando de su relación con Paola Jara, mientras Sandra Barrios sigue de la mano con Jorge Espinosa.