Video: la broma de Jessi Uribe que enojó a Paola Jara

Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más queridas por los colombianos quienes siempre los siguen en sus conciertos y en sus momentos como pareja.

Recientemente y tras varios meses de estar comprometidos, la pareja decidió dar el sí en una elegante ceremonia y pasaron su luna de miel en Dubai, desde donde compartieron postales e historias de su experiencia romántica.

Ahora, la pareja se convirtió en tendencia tras publicar un jocoso video en sus redes sociales que generó todo tipo de comentarios.

En las imágenes se puede ver a Jara dando un consejo de belleza a sus seguidores cuando su esposo se pone detrás de ella y hace un sonido de flatulencia, lo que genera la molestia de la cantante.

“Amor sea serio”, le dice la artista a su pareja mientras él se ríe. Luego, ella reanuda la conversación con sus seguidores y nuevamente Uribe le juega la broma en medio del video.

“Al niño que le da por jugar a estas horas”, dice la intérprete en medio de las risas de su pareja que le responde “amor es que tu pareces un robot”, ella responde: “cuál robot, tu que no eres serio”, dice ella.

El video fue publicado por los dos cantantes con un mensaje “dime que no te aguantas ni una sin decirme que no te aguantas ni una”.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “le cagaste el video literal”, “Jajaja pobre paola y también coffe son víctimas de Jessi Uribe jajajaja”, “Jajajja y así te lo tienes q aguantar imprudente pero amoroso jajjajaja” y “Me daría igualmente rabia con risa”, son algunos de los comentarios que se ven en las redes.

La reacción de Paola Jara ante un inesperado problema técnico en pleno concierto

Hace poco, la artista, de 39 años lanzó su sencillo musical llamado ‘Dónde estabas tú’. De hecho, Jara habló con SEMANA y confesó que grabó esta canción llorando, “me metí tanto en el papel de la canción que la sentí completica. Hasta mocosa me puse”, reveló.

Actualmente, la cantante popular se encuentra de gira promocionando su nueva composición, por lo que hace unos días llegó a un establecimiento en Bogotá para dar uno de sus shows. No obstante, aunque todo comenzó de la mejor manera, en pleno concierto se fue el sonido.

A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, la antioqueña compartió un video en el que se puede observar que, efectivamente, en la tarima se apagaron las luces y el sonido. Pero eso no fue un impedimento para que Jara continuará, pues empezó a cantar a todo pulmón.

Enseguida, el público que la estaba viendo comenzó a recopilar el momento en sus teléfonos móviles y admiraron el profesionalismo de la cantante.

“Cuando se va el sonido en pleno concierto, pues cantamos sin sonido también ♥️ 🙏🏼”, escribió Paola Jara.

En ese momento, Paola se encontraba interpretando la composición de Ana Gabriel llamada ‘El cigarrillo’. Por suerte, según las declaraciones de la artista, el problema técnico se pudo solucionar pronto y se efectuó el resto de su presentación.

Como era de esperar, varios de los fanáticos no dudaron en recalcar el accionar de la representante femenina del género popular, algunos escribieron: “Eso es ser una personita muy entregada a su público y verdadera cantante por esto y muchas cosas más te admiro 😍❤️”; “Todo sale muy bien porque nada te detiene mi Pao”; “Eres toda una mujer empoderada y sobre todo que Dios te bendiga a ti y tu matrimonio”; “Con esa voz que no necesitan micrófono eres perfecta”, son un par de las percepciones más relevantes.

Como complemento, antes de que Paola Jara subiera el video en el que aparece cantando sin micrófono por fallas técnicas, la artista antioqueña subió una serie de fotografías en las que resaltó el apoyó que ha recibido en el trayecto de su carrera musical por parte de los bogotanos.

En el carrete de instantáneas, Jara aparece cantando, bailando y sonriendo, además, como pie de foto consignó: “Desde el inicio de mi carrera, Bogotá fue de las primeras ciudades que me apoyó. No me cansaré de agradecerles por tanto amor. Los amo ♥️ 🙏🏼”.