Video | Paola Jara y Jhonny Rivera se convirtieron en compadres

Paola Jara y Jhonny Rivera son dos de los cantantes de música popular más reconocidos por su talento y éxitos musicales, pero los intérpretes ahora comparten otra razón que los liga personalmente.

De acuerdo al programa de farándula Lo sé todo de Canal Uno, Jara y Rivera “se convirtieron en compadres”, pues los dos bautizaron al hijo de un empresario musical, quien es muy cercano a los cantantes.

En el video publicado por el mencionado programa de chismes de los famosos, también se puede ver que tanto Paola Jara como Jhonny Rivera cantaron en la ceremonia de bautizo de su ahijado.

La reacción de Paola Jara ante un inesperado problema técnico en pleno concierto

Actualmente, la cantante popular Paola Jara se encuentra de gira promocionando su nueva composición, por lo que hace unos días llegó a un establecimiento en Bogotá para dar uno de sus shows. No obstante, aunque todo comenzó de la mejor manera, en pleno concierto se fue el sonido.

A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, la antioqueña compartió un video en el que se puede observar que, efectivamente, en la tarima se apagaron las luces y el sonido. Pero eso no fue un impedimento para que Jara continuará, pues empezó a cantar a todo pulmón.

Enseguida, el público que la estaba viendo comenzó a recopilar el momento en sus teléfonos móviles y admiraron el profesionalismo de la cantante.

“Cuando se va el sonido en pleno concierto, pues cantamos sin sonido también”, escribió Paola Jara.

En ese momento, Paola se encontraba interpretando la composición de Ana Gabriel llamada ‘El cigarrillo’. Por suerte, según las declaraciones de la artista, el problema técnico se pudo solucionar pronto y se efectuó el resto de su presentación.

Como era de esperar, varios de los fanáticos no dudaron en recalcar el accionar de la representante femenina del género popular, algunos escribieron: “Eso es ser una personita muy entregada a su público y verdadera cantante por esto y muchas cosas más te admiro”; “Todo sale muy bien porque nada te detiene mi Pao”; “Eres toda una mujer empoderada y sobre todo que Dios te bendiga a ti y tu matrimonio”; “Con esa voz que no necesitan micrófono eres perfecta”, son un par de las percepciones más relevantes.

Johnny Rivera sorprendió en redes sociales con una particular compañía

Jhonny Rivera también tiene éxito en las redes sociales, en donde es bastante activo y suma más de 2,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte diferentes tipos de contenido.

Recientemente, por medio de instastories, compartió con sus seguidores una llamativa historia. “Una señora se comunicó diciendo que tenía una lora en el apartamento y que quería tenerla libre porque era lo mejor, que la lorita estuviera libre y que si yo la quería recibir”, contó Rivera al inicio de su relato.

Sin dudarlo, el intérprete de ´El mujeriego´ aceptó recibir al ave, pues estaría libre, ya que sus alas no estaban cortadas. “Y cómo le parece que llamé a la CAR, porque yo quería que me dieran un permiso, yo sé que tener un ave exótica no es permitido, y pusieron gritos en el cielo. Dijeron: ' No, don Jhonny, eso no se puede, nosotros vamos ya por ella’, y yo ya me había encariñado con la lorita. Se la van a llevar”, anticipó el artista.

Sin embargo, antes de que trasladen al animal a un sitio especial, Jhonny Rivera aprovechó para compartir tiempo con ella. Incluso, la invitó a varios platillos de comida, pues el ave no perdía oportunidad para tomar algunos bocados.

“Yo estaba esperanzado en que sí me la iban a dejar tener, porque yo la tengo en muy buenas condiciones, libre, comiendo de todo y no tiene las alas cortadas, pero no es posible. Y la verdad yo prefiero que se la lleven porque donde va a estar va a estar mucho mejor que acá, porque va a conseguir amigos, va a conseguir hasta novio”, expresó el artista.