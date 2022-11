Video: “No soy capaz de comerme eso”: la reacción de Yina Calderón sobre plato típico que le ofrecieron

Yina Calderón es una reconocida influenciadora que se ha destacado por ser la protagonista de varias polémicas en el mundo del espectáculo local. Calderón es recordaba por participar en una de las más recientes ediciones del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN.

La creadora de contenido y empresaria se caracteriza por ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte con sus seguidores e incluso hay quienes la siguen para estar pendientes de las curiosidades y excentricidades que comparte y comenta.

Recientemente, la también DJ contó que estaba de visita en Nariño y que no fue capaz de comerse uno de los platos típicos de la región, el cuy. Por medio de las historias en su cuenta personal de Instagram, la artista mostró un cuy con papa salada y puntualizó que no era capaz de pegarle un mordisco al plato típico.

“Ustedes no me lo van a creer que ya estamos en Samaniego (Nariño) y Dani nos trajo el almuerzo: Nené, esto se llama cuy, mire las paticas. No soy capaz de pegarle un mordisco a esto ni loca. Mi papá sí fue capaz”.

Luego, la influenciadora enfocó a su padre, Leonel Calderón, comiendo el plato típico, mientras su hija solo podía exclamar “uy no”, ante la impresión que sintió al ver a su progenitor comer el plato que tiene una especie de mamífero roedor, que suele comerse en esa zona del país.

Pese al desagrado, la DJ aclaró que entiende que este plato hace parte de la cultura nariñense, pero destacó que para ella es imposible consumirlo. “Obviamente, yo entiendo que el cuy es algo cultural de Nariño, se respeta. Pero, yo no soy capaz de comerme eso”; en ese momento, nuevamente se refirió a su padre: “Miren él, cómo lo saborea, cómo saborea la patica… ¿A usted no le da pesar del cuy?”

La artista estaba en Nariño, cumpliendo con su agenda profesional, Yina realizó una presentación musical en el municipio de Samaniego, en la noche del sábado, 26 de noviembre.

Yina Calderón no aguantó más y lanzó al agua a varios ‘influencers’

La creadora de contenido suele ser blanco de críticas a raíz de sus rifirrafes con otros influencers en redes sociales. En esta ocasión, la mujer se despachó y lanzó al agua a más de uno, según dice, porque han mentido a su público.

Todo surgió tras la polémica que rodea a Epa Colombia a raíz de las declaraciones que hizo su exmánager. Se trata del empresario Alexánder Urrea, quien la tildó de “mitómana”.

“Primero, ¿qué se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia?, que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, que seas una persona bipolar, no es mi culpa. Por algo muchas de las que decían ser tus amigas no quieren ni saber de ti, o que lo diga Marcela Reyes, La Jesuu o la Valdiri”, expresó Urrea. Adicionalmente, destapó una serie de “engaños” capitalizados por la empresaria.

A propósito de este escándalo, Yina Calderón dijo: “Hay influencers como La Segura, La Liendra, Felipe Saruma y Andrea Valdiri, que aparecen en pantallas gigantes por allá en otros países y aparecen llorando o diciendo que fueron nominados a premios y agradeciendo a Dios y hablando con sus seguidores. Pues resulta y pasa que no es que sean nominados, resulta y pasa que ellos pagan por eso”.

Aunque precisó que no le ve ningún problema a pagar por publicidad, sí criticó y rechazó el hecho de que le mientan a sus seguidores.

“Yo también lo estoy haciendo de sapa, porque cada uno hace lo que quiera con su vida. Yo también pude haberlo hecho, pero eso es engañarse a uno mismo y a su público”, anotó la Dj.