Yina Calderón confesó cuánto le cobraban por invitarla a ceremonia donde premian a ‘influenciadores’

Luego de que el exmanager de la popular empresaria de las queratinas Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, denunciara un supuesto fraude de la generadora de contenido para obtener reconocimientos y premios, la Dj de guaracha Yina Calderón saltó al ruedo y le echó gasolina a la hoguera encendiendo mucho más la polémica e involucrando a otras personalidades del entretenimiento como Andrea Valdiri, Felipe Saruma, La Liendra y La Segura.

Las denuncias de Alexánder Urrea, cabeza de la compañía Empire House, señalan que Epa Colombia incumplió algunos acuerdos sobre premios y concursos organizados en sus redes sociales, ocasionándole problemas, razón por la cual habría salido a la luz pública a contar el comportamiento de la bogotana que, según él, no ha sido el correcto.

Urrea se despachó contando cada una de las embarradas y fraudes que Epa habría cometido y que al son de hoy no han tenido solución por parte de la empresaria. “¿Dónde están las joyas que le ibas a regalar a Lina Tejeiro en sus cumpleaños? ¿Dónde quedaron los $20 millones de regalo al matrimonio de la Valdiri o todas las cosas que prometes por hablar y nunca cumples? O mejor, el dinero del sorteo del 20 de septiembre que se te pagó a tu cuenta los cupos y que nunca diste respuesta a las personas que confiaron en ti para subir de seguidores. Como Fari Pineda, que a mí me tocó devolverle el dinero, ya que usted solo bloqueó y se perdió y me dejó embalado como siempre lo haces”, añadió el empresario (sic).

El mismo exmanager de Epa Colombia habló sobre los premios y reconocimientos que ha recibido Barrera por su carrera como empresaria y reveló que todo ha sido un fraude, ya que fueron comprados, según Urrea.

“Que te declararan la persona más influyente de Colombia lo hice yo. Por algo te querías tatuar mi nombre y decías que te cambié la vida, o te muestro todos tus audios. ¿Por qué jugué a ser tu manager? Si tú fuiste la que me lo pediste en dos ocasiones que lo fuera. Hasta los premios que te ‘ganas’ son falsos y comprados. ¿Te recuerdo cuánto pagué yo por los premios a la ‘Empresaria del Año’?”, fue otra de las publicaciones del empresario.

Aprovechando el revuelo de estas declaraciones, Yina Calderón saltó al ruedo y decidió hablar de algunos generadores de contenido que también han acudido, según ella, a pagar por premios y reconocimientos.

La Dj aseguró que personalidades como La Segura, La Liendra, Andrea Valdiri y su esposo Felipe Saruma, que han aparecido recientemente en las pantallas de Times Square o recibiendo reconocimientos internacionales, han pagado por ello.

“Resulta y pasa que no es que sean nominados, resulta y pasa que ellos pagan, pagan. El mismo manager de Epa Colombia la ‘sapeó'. Pagan para ganarse estos premios, pagan para aparecer en pantallas, el mismo Nicolás Arrieta lo mostró una vez y yo les voy a mostrar cómo a mí también me han hecho ofertas para aparecer en las pantallas grandes de Estados Unidos, así como estos caballeros”, dijo Calderón.

Ella aseguró que también le propusieron participar de algunos premios y que le cobraban cierta cifra que se incrementaba si deseaba tener mayor protagonismo en la alfombra roja o si reposteaban sus fotografías en otros perfiles de redes sociales. Según Calderón, la suma que debía cancelar rondaba los 2.000 o 3.000 dólares, dependiendo del paquete escogido.

“No crean en esos premisos, porque esos premios son de mentiras. (...) Los señores influenciadores pueden pagar, pero ¿por qué el engaño?, ¿por qué no son transparentes?”, dijo Calderón, quien también compartió un audio en el que le ofrecían contactarla con quien aparentemente podría hacer posible su aparición en Times Square, uno de los puntos más icónicos del mundo y donde hace unos días apareció La Liendra.