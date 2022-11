“La máscara se les va a caer”: Yina Calderón se refirió a nueva polémica de Epa Colombia; tiró ‘vainazo’ a influenciadores

Epa Colombia volvió a quedar en una fuerte polémica en redes sociales, luego de que su exmanager realizara una serie de revelaciones en las plataformas digitales, donde lanzaba fuertes acusaciones en su contra. El hombre hizo fuertes comentarios sobre el dinero de la creadora de contenido, la empresa de queratinas y los premios que recibió en el pasado, precisamente por vender los productos de belleza.

En medio de este problema, Yina Calderón decidió pronunciarse al respecto, dando una breve opinión sobre su colega y los líos que aparecieron en el camino. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 tiró pullas a otros influencers por “tener máscaras” con tal de agradarle a los demás y no mostrar su verdadera personalidad.

“Por eso no se pongan a tener máscaras, no intenten actuar o tener un personaje, porque la máscara y el personaje se les va a caer, y al final ustedes van a demostrar lo que realmente son. Si la gente los ama, bien; si la gente los odia, pues también, lo importante no es querer agradarle a la gente. Lo importante es que sea usted y viva su vida”, dijo en una serie de videos de su cuenta oficial de Instagram.

Yina Calderón aseguró que nadie tenía que buscar agradar, ser “buena persona” o montar un papel que tuviera buena acogida de los demás, ya que al final del camino la gente se acoplaba a lo real y lo genuino. Allí mencionó el tema de las donaciones, ayudas para animales, las máscaras de quienes buscaban llevarse bien con todo mundo y los que intentaban fingir en redes sociales.

De igual manera, la exprotagonista afirmó que varios de los premios que se ganaban algunos influenciadores era porque pagaban y no porque fuera un tema de reconocimiento. Allí agregó el tema de algunos colombianos que aparecían en las pantallas de Time Square, apuntando que la criticaban a ella y no se fijaban de cómo funcionaban estas situaciones.

Luego de hablar de esto, la empresaria de fajas se refirió a cómo Epa Colombia se fue quedando sola, cómo sus amigos le dieron la espalda y cómo la gente se volteó una vez vieron los acontecimientos negativos que rodearon a la creadora de contenido.

“La vieja estaba súper arriba con sus productos, con su todo… juepu** todo el mundo la amaba. Y así es, todo el mundo nos ama cuando estamos arriba […] Cuando de pronto uno empieza a tener una caída o pierde credibilidad y empieza a bajar por mil cosas, todo el mundo ahí sí lo ataca, ahí sí todo el mundo se le olvida que alguna vez uno lo ayudó, nada, ahí sí todos caen uno sobre otro, lo mismo le está pasando a ella”, indicó en el post de su perfil.

Calderón hizo una reflexión y puntualizó en que no existían los amigos en estos medios digitales, sugiriéndole a Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria, que abriera los ojos y tomara el impulso para surgir con este asunto complejo que atravesaba.

“Y ojalá todo esto que le está pasando a Epa, que todos los ‘amigos’, que yo siempre les he dicho a ustedes que no hay amigos en este medio, no hay mánagers en este medio […] los negocios no se revuelven con la amistad… ojalá todo esto que le está pasando le sirva para entender que uno está en la buena, todo el mundo se acerca; cuando uno está en la mala, se va todo el mundo. Más bien ojalá vuelva a surgir”, agregó en una de las historias.