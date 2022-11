Los halagos que recibió Yina Calderón por mostrar su cuerpo sin filtros

Yina Calderón es una de las creadoras de contenidos más polémicas del país. Hace pocos días muchos de sus seguidores estaban preocupados por su estado de salud, debido a que en varias oportunidades compartió videos en los que se veía que no la estaba pasando muy bien por cuenta de una serie de operaciones que se estaba realizando.

Después de recibir una gran cantidad de críticas, la influenciadora decidió sincerarse con sus seguidores y les mostró su cuerpo sin filtros. Al parecer, está desarrollando mucho más su amor propio y por esta razón decidió hacer el video en el que deja ver su cicatriz sin ningún tipo de complejos.

“Me estaban preguntando cómo me quedó la cola y yo quiero mostrarles”; así empezó el reel que a pocos minutos de haberse montado llegó a las más de 70.000 reproducciones.

La influenciadora expresó que lo que le sucedió a ella con las cirugías que no quedaron bien le puede suceder a cualquiera. “No lo estoy tapando, aquí no hay ningún filtro y no hay edición (...) esta es mi cola”, dijo la influenciadora mientras mostraba los glúteos a sus seguidores. Evidentemente, se notaba una cicatriz y ella explicó que la tapa usando vestidos de baño no tan delgados.

En su glúteo derecho tiene prótesis y en el izquierdo no por cuenta de que el doctor le hizo un levantamiento. “Como ven no se nota mucho la diferencia (...) la cola está muy proporcional para mi cuerpo”, dijo.

De inmediato, varios de sus seguidores reaccionaron a las palabras de Yina Calderón y esta vez lejos de criticarla, lo que hicieron fue llenarla de elogios, algo que no es muy común en las publicaciones de la opita.

“Primera vez que le veo algo bien de todo lo que se ha hecho”, “te vez muy linda y te queda muy bien”, “creo que después de mil cosas ahora si se ve bien”, “por fin quedó bella, ya no te hagas más nada, y déjate el pelo así”, fueron algunas de las palabras que recibió la influencer.

Yina Calderón aseguró que “admira” a sus hermanas tras críticas en su videoclip

Yina Calderón se ubicó en el centro de una nueva polémica, debido al videoclip que lanzó de su versión de Cómo duele el frío, un tema de guaracha que recopiló la esencia del clásico vallenato. Esta propuesta dejó sin palabras a más de uno, precisamente por el impacto que tuvo el material audiovisual que acompañaba los sonidos y la letra.

En medio de la controversia que ocasionó su trabajo como DJ, la empresaria de fajas decidió pronunciarse al respecto y defender las ideas que surgieron con su equipo, señalando que todo era un tributo para esta famosa canción.

“¿Saben?, yo normalmente no admiro a nadie. Yo me he vuelto admiradora de mis hermanas, las veía riéndose ayer mientras veían el video y viendo todo lo que les escriben feo…vainas como: ‘Viejas con celulitis, viejas gordas, mire ese ra%$ como lo tiene’”, dijo la empresaria al inicio de la transmisión.

“Ellas lo mostraban y se reían y yo decía: ‘Parce, admiro a mis hermanas, qué capacidad y qué personalidad para que no les importe todas esas críticas’. Hay gente, bebés, que se deprime superfeo, que les escriben algo malo y se tiran a la depresión. Pero yo pensaba: ‘Mis hermanas son muy fuertes’ y obvio yo ya estoy acostumbrada, pero no pensé que ellas fueran tan fuertes…nos han dado como rata en valde (risas)”, agregó, enfatizando en la posición que tuvieron sus familiares.

Lo cierto es que Calderón ya anunció que vendrá otro proyecto musical, dándole ideas a sus seguidores para que estén pendientes a futuro.