Yina Calderón defendió a Maluma en sus redes, esto fue lo que dijo

La influenciadora preguntó por qué no se quejaban de los jugadores que asistirían al evento futbolístico.

La empresaria e influenciadora Yina Calderón, que cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, es conocida por opinar sobre polémicas y situaciones que involucren a reconocidas personas del país.

Recientemente, la también DJ realizó una dinámica para hablar sobre temas de interés con sus seguidores, mientras le realizan tinturas, cortes o peinados en su cabello. De hecho, en la noche del 21 de noviembre, Calderón se refirió a los comentarios que se están dando luego de que Maluma dejó una entrevista en la que le preguntaron por su participación en la canción oficial del Mundial Qatar 2022.

El evento está siendo fuertemente criticado por muchas organizaciones debido al irrespeto de los derechos humanos que se presentan en el país, el cual reprime la libertad de muchas personas. Tras estos señalamientos, muchos artistas se negaron a cantar en la canción oficial e incluso a presentarse en la inauguración del evento.

Por ello, cuando Maluma aceptó cantar recibió un sinfín de críticas, tras este hecho, Calderón decidió salir en defensa del cantante de música urbana. En sus redes, la mujer señaló que Maluma solo estaba cumpliendo su labor, y defendió que su aparición en el evento no significaba que apoyara las restricciones.

“La actriz Carolina… la que hizo ‘La Hija del Mariachi’ que me encanta, también lo criticó fuertemente y yo realmente pienso, aquí hablando con las amigas en la peluquería acá echando el chisme, nene que obvio, hasta yo iría a cantar ‘Cómo Duele el Frío’. Amor, si no fueron los futbolistas, que vaya el Maluma, pues sí, obviamente el país tiene algunas condiciones, pero eso no quiere decir que él esté apoyando nada, él simplemente está representando a Colombia y ganando billete” expresó la famosa colombiana.

Además, expresó que se debía medir a todos con la misma vara, pues preguntó el por qué no han criticado a los futbolistas.

“A cualquiera de nosotros nos dicen que vayamos a cantar al Mundial y todos vamos, no seamos de doble moral, no papi, déjenlo. ¿Entonces los futbolistas también por qué van? Pa’ jugar fútbol. Esas ya son cosas del país, obviamente las cuales uno no apoya”.

Maluma pone en su lugar a quiénes lo criticaron:

Maluma dejó sin palabras a miles de personas en el mundo con el anuncio oficial de su participación en el Mundial Qatar 2022, donde sería una de las voces principales del himno de la Fifa de este año. El paisa se mostró emocionado con esta noticia, enfocándose en que su presencia sería el escenario para que Colombia brillara.

En su llegada al territorio donde se realizará el evento deportivo, el artista fue centro de comentarios en las plataformas digitales por una situación que vivió con Moav Vardi, un reportero, durante una entrevista. El cantante concedió diálogos con distintos medios para promocionar su trabajo y su recorrido en la industria musical, pero terminó experimentando un incómodo momento por una pregunta fuera del contexto artístico.

Tras abandonar este espacio informativo por su descontento con la interrogante que le hizo el hombre, el antioqueño decidió pronunciarse al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram y les respondió a todos aquellos que lo criticaron por aceptar esta oportunidad. Maluma posó en una cama frente a un espejo y escribió sobre la imagen un contundente mensaje con el que defendía su profesión y el sueño que estaba cumpliendo como cantante.

“Esta noche cantamos el himno oficial del Mundial en el fan event. #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes, y a llevar alegría a los rincones del mundo”, escribió la celebridad en el post, donde recibió algunas reacciones de los curiosos.

“Esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir, es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero”, agregó, señalando que se desligaba por completo de lo que los demás pensaban de su decisión artística.