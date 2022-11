La reacción de Sebastián Yatra tras ganar un premio AMA’s con ‘Dos oruguitas’

El artista no ocultó su emoción y compartió este importante logro.

Sebastián Yatra es uno de los artistas más populares en Colombia. Durante su trayectoria, el paisa ha presentado éxitos como Ojos marrones, No hay nadie más, Melancólicos anónimos, Tacones rojos, entre otros. Así mismo, su música ya llegó a la gran pantalla, pues interpretó Dos oruguitas para la película Encanto.

Aunque ya pasó casi un año desde que Disney presentó parte de la cultura colombiana en el largometraje animado, Dos oruguitas sigue cosechando el reconocimiento mundial. Esta vez, fue el mismo Yatra quien reveló la noticia a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 29,9 millones de seguidores.

El artista colombiano les contó a sus fanáticos que su canción recibió un nuevo reconocimiento, en esta ocasión, como La canción latina favorita (Favorite Latin Song), otorgado por los American Music Awards (AMA’s).

“Yo no sé si estoy soñando, ¿qué es lo que está pasando?, pero me acabo de enterar de que nos ganamos un American Music Awards con Dos Oruguitas”, celebró Sebastián Yatra en la introducción de su video, el cual publicó en sus historias de Instagram.

“¡Wow! Al lado de muchos de mis artistas latinos favoritos, es un premio que no me esperaba, que me emociona, que agradezco, que le agradezco a Disney, a Manuela, a todo el mundo, los amo. Muchas, muchas, muchas, muchísimas gracias”, anotó el artista.

Hace unos días, en la vigésima tercera entrega de los Latin Grammy, Sebastián Yatra también compartió su felicidad al recibir su primer Grammy. A través de sus historias de Instagram, el colombiano dio a conocer que obtuvo el galardón con su canción Tacones Rojos.

“De verdad que estoy muy agradecido con Dios, mi familia, con mi papá, que es la razón por la que empecé a escribir canciones escuchándolo tocar la guitarra desde muy pequeño”, fue lo que dijo inicialmente el artista.

Luego, agradeció a su disquera y a todas las personas que han estado con él de manera incondicional para poder llegar tan alto. “A la vida que nos inspira, el amor, la verdad, es impresionante estar con esto en las manos después de tantos años al lado de tan grandes compositores”.

Sebastián Yatra cerró su discurso asegurando que iba a celebrar mucho su primer Premio Grammy, a lo que los asistentes reaccionaron con un eufórico aplauso.

La curiosa promesa de Sebastián Yatra tras ganar el Latin Grammy

Sebastián Yatra escribió una noche inolvidable en la reciente ceremonia de los Latin Grammy, celebrada en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, que reunió a los más grandes exponentes de la música latina.

No solo se quedó con dos de los premios más importantes de la velada, sino que protagonizó una espectacular presentación junto a John Legend y juntos cantaron el tema del colombiano titulado Tacones rojos.

En la categoría Mejor Canción Pop se presentó un empate entre dos temas: La Guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler, y Tacones Rojos, de Sebastián Yatra y Pablo María Rousselon. Ese sería el primer galardón de colombiano en la noche.

Minutos después, se quedaría con uno de los Grammy más codiciados de la ceremonia: Mejor Álbum Vocal Pop, por su trabajo discográfico Dharma. Un premio que recibió de manos de su compatriota Fonseca, quien estaba nominado en cuatro categorías y con quien se fundió en un emotivo abrazo en el escenario.

Afónico, pero visiblemente emocionado, el artista paisa agradeció su premio a quienes lo han acompañado en su carrera: “Hay tantas personas a las que quiero y admiro en este cuarto, que me han inspirado desde que tengo uso de razón, escuchando música, que es lo más bonito del mundo. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes, a mi equipo de trabajo, a mis padres, a mi disquera. A todas las personas que me han acompañado”.

Le agregó a su mensaje una invitación para todos sus colegas: “Quiero seguir invitados a todos los compositores, a que hagan música y que esa música que hagan siempre sea un reflejo de su corazón, de sus valores. Tenemos tantas cosas por compartir a este mundo. Asegurémonos de que siempre sean cosas bonitas”.

Pero antes de bajar del escenario, agradeció a la Academia y compartió con los asistentes del Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort una sorpresiva promesa a pesar de reconocer que estaba afectado de la voz: “Aunque esté un poco ronco, esta noche me emborracho con toda. ¡Los amo!”.