“Hoy voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir”: Pirry habla de la difícil situación que enfrenta

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, es uno de los influenciadores más queridos de Colombia, no solo por su contenido ambientalista, sino porque es recordado como un aventurero que viaja a los lugares más exóticos del mundo.

En su cuenta de Instagram, suma 2 millones de seguidores, quienes le muestran constantemente su apoyo. Hace algunos días, hizo una publicación inusual, en donde pidió ayuda y habló de cómo el alza del dólar también lo ha afectado.

“Algún día me preguntaron cuál era el viaje favorito de mi vida. Al lugar en donde me gustaría ir otra vez o ir muchas veces”, dijo recordando “que en ese momento pensé ‘hombre, el mejor viaje de mi vida es ese viaje al que los puedo llevar a ustedes y el mejor lugar para poder estar y poder visitar todas las veces que uno quisiera, es ese rinconcito del corazón de susmercedes’, donde las historias y las publicaciones que uno hace logra sensibilizarlos”, precisó.

“Hoy voy a ser algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado... cantidad de influencers”, continuó.

“A veces pareciera que hablar del medio ambiente y del planeta, pareciera que hoy no es tan chévere. He decidido ser fiel a mis ideas y por eso sigo haciendo los contenidos que yo hago”, dijo.

Además, habló de los comentarios que recibe que lo califican de “rico”: “Yo no soy rico, he sido afortunado en mi vida. Pero básicamente, yo trabajo para hacer esos viajes”, precisó, asegurando que ama ese trabajo. “Yo ya no podría viajar sin una cámara sino es capturando una historia para contar y eso lo hago desde hace muchísimos años, antes de que existiera la palabra ‘influencer’”.

Asegura que no quiere pedir plata, y que el dinero que invierte en sus viajes es de su carrera: “Y en este momento, con el dólar y todo, cómo está la situación no está tan fácil. Y yo necesito patrocinadores”, concluyó, exhortando a sus seguidores a ver sus contenidos y a compartirlos a través de las redes sociales. “Estoy buscando apoyo para poder seguir trayendo a ustedes estas historias”.

Los comentarios de sus seguidores

Los comentarios de sus seguidores, entre ellos de personas públicas, no se hicieron esperar como el de la presentadora Claudia Bahamón:

“Eres un gran periodista y mereces todo el apoyo y atención. De tu periodismo todos nos vemos beneficiados!” A este se sumaron otros como el del siguiente internauta: “Este mundo necesita más gente productiva como tú! Ojalá logres los objetivos. Necesitamos ver y escuchar mucho más de tu contenido, a ver si construimos un mundo mejor!”.

“Viven deprimidos y frustrados, quieren ser ricos ya”: Pirry a jóvenes; se desahogó

Cabe recordar que mediante su página oficial de Facebook, el comunicador publicó, varios meses atrás, un video hablando de un pequeño accidente que sufrió, y cómo eso lo llevó a darse cuenta de lo superficiales que son este tipo de plataformas, las cuales cada vez son más populares.

“Ayer un bus intermunicipal casi me mata, lo que me pegó una despertada tenaz, porque había tenido unos días de miércoles. Hoy le doy las gracias. La vida te da sorpresas, la vida te da lecciones”, indicó inicialmente.

El periodista aprovechó para puntualizar que las redes sociales han hecho que los jóvenes vivan frustrados y deprimidos, ya que creen que todo lo que se ve en estas es verdad y quieren ser exitosos en un periodo de tiempo muy corto.

“En las redes todo es perfecto, uno nunca muestra cuando está mal. Se está creando un mundo ficticio donde la gente vive frustrada porque pareciera que todos son multimillonarios, menos uno, ya que no pasa las vacaciones en Dubái, no tiene apartamento y no tiene el mejor carro”, expresó.