Video | “Nada es para siempre”: Pirry rompió en llanto tras recordar a su padre

Por medio de sus redes sociales, el reconocido periodista colombiano, Guillermo Prieto Larrota, más conocido en todo el país como Pirry, se unió a los miles de mensajes que se envían por estos días, a propósito del Día del Padre, y se refirió a uno de los temas más sensibles de su vida personal: la relación con su papá, Jaime Prieto.

En un emotivo video publicado en su cuenta personal, Pirry se mostró bastante emocionado por un reciente suceso que vivió durante su viaje a las Islas Galápagos, donde se encontró una rara criatura marina mientras buceaba en el Océano Pacífico.

“QUE DIABLOS “Stranger Things” es eso? Un unicornio o un dragón? NO, es un pez luna o Mola Mola. Nunca había visto uno en 25 años de buceo, hasta que se me dio el milagrito en #galapagos hace unos días, habían visto algo así? , sabían de la existencia de este gigante? Los leo. ( pronto le estaré contando esta historia completa)”, puso en el video donde muestra la experiencia.

Luego de esto, en otro video, Pirry aseguró que estaba bastante emocionado por lo sucedido y en medio de ese mar de emociones recordó a su padre, con quien le hubiese gustado compartir ese momento. Pirry aseguró que tenía “una lágrima de felicidad y otra de dolor en este Día del Padre”.

“Estoy tan feliz en este momento, que no puedo contener las lágrimas, se que están aquí junto a mi las personas que amo, mi familia, mis amigos, Caro, sé que mi padre está aquí conmigo y que si está en algún lado, me estará mirando y me estará sonriendo”, dijo este reconocido periodista en el video.

Las imágenes en la red social de Pirry estuvieron acompañadas por un mensaje que describe lo que sintió durante y después de su encuentro con el gigantesco pez en las Islas Galápagos, momentos en los que siempre tuvo presente a su papá.

“Hace unos días tuve un encuentro tan maravilloso en el océano, que al salir del agua no pude contener las lágrimas de felicidad, pensé mucho en mi padre en ese momento, y en que ojalá me estuviera viendo”, dice una parte del texto.

Gillermo Prieto, ganador de cuatro premios de periodismo Simón Bolívar y tres premios TV y Novelas, aprovechó para mandar un mensaje a sus seguidores y amigos más cercanos, para que aprovechen esta fecha y compartan con sus seres más queridos, recordándoles que “nada es para siempre”.

“Así que hoy día del padre, cuando la tristeza se quiso apoderar de mi, recordé ese momento y que lo había guardado en el celular y revivirlo me lleno de consuelo y alegria, espero que no les parezca tonto y se los dejo con mucho cariño con un mensaje ‘ya le dijeron a su padre que lo aman, están peleados con el? Recuerden que nada es para siempre’”, dijo Pirry.

En diversas entrevistas anteriores, Pirry ha contado que la relación con su padre no fue buena durante muchos años, razón por la cual estuvieron separados durante varios años, hasta que le diagnosticaron cáncer de pulmón a su progenitor. Desde ese momento se acercaron mucho más y compartieron durante el tiempo que le quedó de vida, hasta su fallecimiento en 2005.

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, de 52 años, ha vivido su vida al límite como cronista y periodista, contando historias desde los lugares más recónditos y muchas veces en medio del peligro. A comienzos de 2020 se conoció que en medio de todo esto se ha enfrentado al drama más duro de todos: el de su depresión.

El 4 de enero la noticia no fueron sus trabajos periodísticos, sino una historia más personal: los medios de comunicación dijeron que había sido hospitalizado por un cuadro de depresión. Al poco tiempo, el hospital emitió un comunicado en el que confirmaba el rumor.

“El hospital Universitario San Rafael de Tunja se permite comunicar que, a las 4:30 de la tarde de este domingo, ingresó al servicio de urgencias el periodista Guillermo Prieto”, dijo esta institución.

Desde ese entonces, Pirry viene luchando arduamente contra esta enfermedad que sufre el 4,7 % de los colombianos, según la Organización Mundial para la Salud, y que este periodista la describe como un mal que viene y va.