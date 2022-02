Video | “Raspado hasta el culo”: Pirry tras ser embestido por ciclista que huyó

Guillermo Prieto, conocido popularmente como Pirry, preocupó este fin de semana a sus seguidores, debido a que sufrió un fuerte accidente cerca a Bogotá, mientras entrenaba en bicicleta con unos amigos.

Mediante un video publicado en Instagram, el reconocido comunicador contó que fue atropellado por otro ciclista y que el agresor se voló. Además, aclaró que se encuentra bien de salud.

“Raspado hasta el culo y un poco emputado. Hace dos días hacía un contenido para Facebook, recomendando que nos cuidáramos los ciclistas. Ayer me atropelló otro ciclista y se voló. Se me olvidó extender la invitación a ser más prudentes entre nosotros mismos”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Lo que más tristeza me da es que me atropelló y el ‘man’ no paró, siguió como si no hubiera pasado ni mierda. Menos mal no fue nada, solos raspones y magulladuras. La saqué barata”.

El periodista, de igual manera, aprovechó el momento para enviarles una corta reflexión a los ciclistas. Además, los invitó a que no se comporten como los políticos y respondan por su actos.

“Nosotros los ciclistas también a veces somos la cagada. Lo alcanzamos y ahí sí el ‘man’: ‘Ay, discúlpeme’. ¿Pero por qué no paró a ver qué le hizo al otro? ¿Qué tal que hubiera tenido alguna fractura? Me habría dejado ahí solo botado”, concluyó.

Pirry aseguró finalmente en la grabación que admira bastante a Egan Bernal y que espera inspirarse en el corredor del Ineos Team para recuperarse lo más pronto posible, pese a que no tiene heridas de importancia.

Marbelle insultó a Pirry

Prieto utilizó recientemente uno de los éxitos de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ para tirarle un fuerte ‘vainazo’ a Rafaella Chávez, hija menor de Marbelle, quien fue denunciada hace poco de haber golpeado a otra mujer.

“Entonces, ¿la hija de Marbelle resultó ser un collar de perlas finas?”, escribió el reconocido periodista en su cuenta personal de Twitter, en la que recibió cientos de comentarios en pocos minutos.

Ante estas declaraciones, la cantante de música popular no se quedó callada y ofendió verbalmente al comunicador. Además, recordó que antes la buscaba constantemente para que saliera en su programa, ya que (según ella) subía el rating.

“Pues más bolas que tú, sí tiene. ¡Malparido enano! Yo lo conozco hace muchos años. Desde que era más chiquito y me rogaba que fuera a tirarme en paracaídas con él, por aquello del ‘rating’”, puntualizó.

La artista, sin embargo, no ha parado en los últimos días de insultar al famoso periodista en Twitter y volvió a burlarse de su apariencia física. Asimismo, les pidió a sus seguidores que siempre lo nombren en diminutivo.

“¡Buenos días, para todos! Menos para Pirry que pidió que le cortaran las patillas y quedó caminando en las güevillas. ¡Es una basurita! No olvidemos el diminutivo”, agregó.

El también deportista extremo no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a estos reiterativos insultos que le envía la famosa artista colombiana a través de las diferentes redes sociales.