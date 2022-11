Es oficial: Anuel AA y Yailin serán papás, también revelaron el sexo del bebé

En las últimas horas, se confirmó lo que muchos seguidores de la pareja de cantantes conformada por Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ estaban especulando semanas atrás. Efectivamente, a través de Instagram, se supo que la dupla de artistas serán padres y para ello realizaron una reunión, puesto que Yailin ya tiene varios meses de embarazo. Además, revelaron el sexo del bebé que llegará a la familia.

Cada uno de los cantantes de reguetón compartió una pieza de video que da muestra del importante momento para sus vidas. Sin embargo, cabe señalar que durante este 2022 tanto la dominicana como el puertorriqueño se han llevado todas las miradas, ya que se casaron y tan solo meses después comenzaron a conocerse rumores de una posible separación.

No obstante, parece que todo eso quedó atrás y el exnovio de la colombiana Karol G ahora tendrá un bebé junto a su esposa.

Antes de que Yailin quedará en embarazo, la joven de 20 años estuvo mostrando en redes sociales su escultural cuerpo y trabajo musical, pero en las últimas horas subió contenido a Instagram que cambió por completo la mirada de sus más de cinco millones y medio de seguidores.

Vistiendo un vestido corto de color blanco y al lado de Anuel AA, la dominicana publicó un fragmento audiovisual en el que se ve que está embarazada. Con globos, torta y peluches, los dos cantantes se encontraban en la fiesta de la celebración por la próxima llegada del más pequeño de la familia y, además, estaban a la espera de confirmar el sexo del bebé.

Luego de varios intentos explotando pólvora seca, de un momento para otro, comenzó a salir serpentina de color rosado por todo el lugar. En ese sentido, Anuel y Yailin serán padres de una niña.

De acuerdo con lo compartido por la joven, su sueño se hizo realidad: “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧”.

Asimismo, la dominicana consignó que no sabe cómo agradecerle a su esposo por todo y expresó que lo ama: “No tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor y estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, agregó Yailin.

¿Qué dijo Anuel AA?

Con casi 30 millones de seguidores acumulados en Instagram, el artista puertorriqueño Anuel AA también dio a conocer que será el papá de una niña junto a su esposa, Yailin ‘la más viral’.

En una corta pieza de video, se puede ver a la dupla de cantantes dándose un beso y celebrando la próxima llegada de su bebé. Yailin utilizó un vestido largo y ceñido, mientras que Anuel tuvo el mismo vestuario que publicó su comprometida en redes sociales.

“Hoy voy a ser papá... Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo 💕 @yailinlamasviralreal 💍”, se puede leer en el pie de foto de la publicación que compartió el cantante.

Por ahora, no se sabe cuál será el nombre de la bebé. Mientras eso pasa, los cibernautas no han dejado de comentar las recientes publicaciones; las opiniones están divididas.

“Tanto operarse para salir embarazada 🤦🏽‍♀️”; “Mi novela favorita y cada capítulo me gusta más. ¡Felicidades y muchas más bendiciones que faltan!”; “Hoy no se duerme en Colombia 😂”; “Felicidades y muchas bendiciones”; “Yo creo que ella se ve feliz y felicidades por esa niña que viene en camino, lo que si está mal es que ese hombre ande repartiendo hijos e hijas por todos lados”; “Pero ya sos papá Emmanuel!”; “A mí la verdad en lo personal me da tanta felicidad y alegría despertar y toparme con esto, me da gusto de verlos así juntos y esperando un bebé, pese a los malos comentarios de personas egoístas y envidiosas”, son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en los dos videos.