Yina Calderón publicó una foto de cuando tenía 16 años y luego la eliminó

La controversial influencer y DJ Yina Calderón es una de las creadoras de contenidos más polémicas del país. Hace pocos días muchos de sus seguidores estaban preocupados por su estado de salud, debido a que en varias oportunidades compartió videos en los que se veía que no la estaba pasando muy bien por cuenta de una serie de operaciones que se estaba realizando.

Asimismo, generó polémica por cuenta de su nueva canción, un cover del famoso vallenato “Como duele el frío”, compuesto por José Luis Carrascal, que ella convirtió en guaracha y al que le hizo un video que, como ella misma dice, nada tiene que ver, pero que sí ha dado de qué hablar por su estética abyecta y burda.

La creadora de contenido ha estado muy activa en sus redes sociales, incluso sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look, pues dejó sus tonos de cabello fantasía y optó por su color natural.

Ahora, la empresaria de fajas vuelve a dar de qué hablar y esta vez, sería por causa de una publicación que ella misma hizo en su cuenta oficial de Instagram. Allí compartió una fotografía de cuando tenía aproximadamente 16 años de edad.

En la imagen se puede ver a la creadora de contenido en una calle, al parecer de Bogotá, apoyándose en un poste. Muchos de los usuarios ven demasiado notorio el cambio de la colombiana, pues, se le ve con una cabellera natural color castaño, además de un estilo muy particular que usaba para ese momento: blusa negra, falda larga blanca y unos zapatos hasta el tobillo altos.

“Ey mona…. Yo hace 15 años”, fue la descripción que acompañó la publicación hecha por a influenciadora.

Pese a que la imagen no fue muy bien recibida por los usuarios, en comparación a cómo ella luce hoy en día, sin explicación alguna, la DJ decidió eliminarla de sus redes sociales, pero una cuenta de chismes de famosos de Instagram logró repostearla.

Los halagos que recibió por mostrar su cuerpo sin filtros

La influenciadora decidió sincerarse con sus seguidores y les mostró su cuerpo sin filtros. Al parecer, está desarrollando mucho más su amor propio y por esta razón decidió hacer el video en el que deja ver su cicatriz sin ningún tipo de complejos.

“Me estaban preguntando cómo me quedó la cola y yo quiero mostrarles”; así empezó el reel que a pocos minutos de haberse montado llegó a las más de 70.000 reproducciones.

La influenciadora expresó que lo que le sucedió a ella con las cirugías que no quedaron bien le puede suceder a cualquiera. “No lo estoy tapando, aquí no hay ningún filtro y no hay edición (...) esta es mi cola”, dijo la influenciadora mientras mostraba los glúteos a sus seguidores. Evidentemente, se notaba una cicatriz y ella explicó que la tapa usando vestidos de baño no tan delgados.

En su glúteo derecho tiene prótesis y en el izquierdo no por cuenta de que el doctor le hizo un levantamiento. “Como ven no se nota mucho la diferencia (...) la cola está muy proporcional para mi cuerpo”, dijo.

De inmediato, varios de sus seguidores reaccionaron a las palabras de Yina Calderón y esta vez lejos de criticarla, lo que hicieron fue llenarla de elogios, algo que no es muy común en las publicaciones de la opita.

“Primera vez que le veo algo bien de todo lo que se ha hecho”, “te vez muy linda y te queda muy bien”, “creo que después de mil cosas ahora si se ve bien”, “por fin quedó bella, ya no te hagas más nada, y déjate el pelo así”, fueron algunas de las palabras que recibió la influencer.