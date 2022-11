Yina Calderón no deja nada a la imaginación con foto en pijama y sin ropa interior

Yina Calderón es una mujer que muestra su cuerpo sin ningún pudor y de todas las formas posibles en sus redes sociales, figura que hemos visto en looks provocativos, disfrazada de trabajadora sexual y hasta en el quirófano en medio de los procedimientos que la DJ se ha realizado, que van desde una abdominoplastia, hasta una cirugía invasiva para retirar los biopolímeros que la afectan desde hace ya varios años.

La última expresión de libertad (y algunos dirían libertinaje) por parte de Calderón fue una de las historias que publicó en uno de los tantos perfiles de Instagram que tiene, donde se muestra en pijama y en una pose muy atrevida, que no tendría nada de extraordinario sino es porque ella misma ha jalado las prendas a tal punto que todos sus atributos quedan a la vista.

Dicho atuendo de las Chicas Superpoderosas queda despojado de todo tinte de ternura con la imagen de Yina, que lo único que hace es despertar los deseos de sus seguidores, quienes alaban a la empresaria de las fajas cada vez que muestra “de más” en sus redes oficiales.

Yina con su pijama de las Chicas Super Poderosas. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderondjoficial.

La última vez donde mostró su cuerpo de forma provocativa fue en el video de su último cover, “Cómo duele el frío”, una adaptación del famoso vallenato al ritmo de la guaracha, con parte de la letra original, que ya cuenta con 980 mil reproducciones y ha puesto a hablar a media Colombia.

Una de las razones por las cuales medio país pegó el grito en el cielo fue porque Yina aparece en el video, junto a sus dos hermanas y un amigo, como trabajadoras sexuales, con corsés, medias de malla, ligueros y tacones altos, caminando y bebiendo bebidas alicoradas en una de las calles de la “zona de tolerancia” de Bogotá, donde se realizó la producción.

Dicho video llegó a ojos y oídos del intérprete de la canción original, quien no dudó en expresarse al respecto. “En el presente mensaje quiero aclarar a mis seguidores y en especial a aquellas personas que me han estado escribiendo a través de las redes sociales, con expresiones fuertes y de rechazo, que la canción ‘Como duele el frío’ no es de mi autoría, solo soy el intérprete original de la misma y por tanto no soy yo quien puede autorizar o rechazar que otras personas la graben, pues ese derecho es exclusivo de su autor. Respeto el trabajo de los demás intérpretes, aun cuando no comparta su forma de transmitir sus ideas al público. Agradezco a todas aquellas personas que me han mostrado su cariño y apoyo, espero seguirlos acompañando muchos años más, llevando un mensaje de amor a través de la música”, declaró el cantante José Luis Carrascal.

Antes de dar esta declaración oficial, el músico ya había respondido algunos comentarios diciendo que muchos artistas estaban “atentando contra el Folclore” con este tipo de cover y reinterpretaciones de clásicos que aún hoy suelen sonar igual de fuertes al momento en que fueron lanzados.

Además, muchos usuarios de las redes sociales incitaron al cantante a que demandara a Yina por el cover, sin embargo, tal como dice el comunicado, él no tiene la potestad, aunque eso no quiere decir que apoye la moción de censura de la nueva guaracha.

Yina también hizo declaraciones oficiales sobre la polémica. “En cuanto a este tema que ustedes me envían que escribió el compositor, yo quiero decirle a él que con mucho respeto hicimos el tema, de ninguna manera se alteró la letra, obvio que no, simplemente es un cover como muchos cover que hay en YouTube, como muchos otros artistas lo hacen, que me encanta su tema, que yo creo que mi productor y yo hicimos una pista de guaracha muy profesional, que la canción es una retrochimba y que el video simplemente es una actuación como cualquier otro video que se quiso hacer en esa zona”, declaró la DJ en la historia de Instagram.