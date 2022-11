El novio de Yina Calderón dejó a más de una enamorada, esto es lo que dicen sus fans

La creadora de contenido, Yina Calderón, ha estado muy activa en sus redes sociales, de hecho sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de ‘look’, pues dejó sus tonos de cabello fantasía y optó por su color natural.

No obstante, este no fue lo único que llamó la atención de los usuarios, también revelo un compañero muy especial que tenía. Cabe señalar que la empresaria y DJ desde hace varios meses había revelado en sus redes sociales que tenía novio, pero como no lo había mostrado muchos asumían que era mentira.

“Mi amor si tú me quieres creer, bien, y si no, no hay problema. Si tú quieres pensar que mi novio es de mentiras y que me inventó eso, pues dale. Yo se los cuento a veces porque me gusta chismosear con ustedes, por respeto a él y por contarles que tengo a alguien en mi vida que me hace feliz. Pero no voy a exponer mi relación para que ustedes me crean, yo no lo voy a exponer a él porque hace parte de mi privacidad y preferimos tener nuestra relación privada”, dijo en su momento tras la lluvia de críticas que recibió.

Luego de los rumores y comentarios, Calderón decidió hacer pública su relación y compartir imágenes que tenía en su galería. La también influenciadora se ve muy feliz junto al hombre que le está dando un beso, a pesar de que no se conoce la identidad del novio de Calderón, hay muchos comentarios que aseguran que el amo le sienta a la DJ.

“Qué viva el amor”, “Está lindo tu novio, Yina, además, te ves linda cuando usas colores que van de acuerdo a ti”, “Se sobró con ese novio, la veo bien Yina, y quédese con ese color que se le ve genial”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Los halagos que recibió Yina Calderón por mostrar su cuerpo sin filtros

Después de recibir una gran cantidad de críticas, la influenciadora decidió sincerarse con sus seguidores y les mostró su cuerpo sin filtros. Al parecer, está desarrollando mucho más su amor propio y por esta razón decidió hacer el video en el que deja ver su cicatriz sin ningún tipo de complejos.

“Me estaban preguntando cómo me quedó la cola y yo quiero mostrarles”; así empezó el reel que a pocos minutos de haberse montado llegó a las más de 70.000 reproducciones.

La influenciadora expresó que lo que le sucedió a ella con las cirugías que no quedaron bien le puede suceder a cualquiera. “No lo estoy tapando, aquí no hay ningún filtro y no hay edición (...) esta es mi cola”, dijo la influenciadora mientras mostraba los glúteos a sus seguidores. Evidentemente, se notaba una cicatriz y ella explicó que la tapa usando vestidos de baño no tan delgados.

En su glúteo derecho tiene prótesis y en el izquierdo no por cuenta de que el doctor le hizo un levantamiento. “Como ven no se nota mucho la diferencia (...) la cola está muy proporcional para mi cuerpo”, dijo.

De inmediato, varios de sus seguidores reaccionaron a las palabras de Yina Calderón y esta vez lejos de criticarla, lo que hicieron fue llenarla de elogios, algo que no es muy común en las publicaciones de la opita.

“Primera vez que le veo algo bien de todo lo que se ha hecho”, “te vez muy linda y te queda muy bien”, “creo que después de mil cosas ahora si se ve bien”, “por fin quedó bella, ya no te hagas más nada, y déjate el pelo así”, fueron algunas de las palabras que recibió la influencer.