Greeicy Rendón y Lina Tejeiro no solo asistieron juntas al concierto de Bad Bunny, también se retaron cuando acabó; ¿qué pasó?

La noche del 18 de noviembre la ciudad de la eterna primavera vivió uno de los conciertos más esperados del año. Ban Bunny puso a ‘perrear’ a los miles de asistentes al Estadio Atanasio Girardot, incluyendo a algunos famosos, que no dudaron en asistir a su presentación.

Lina Tejeiro, quien continúa dando de qué hablar por el fin de su relación con Juan Duque, y Greeicy Rendón, una de las artistas de música urbana más queridas por los colombianos, se encontraron en Medellín para disfrutar del espectáculo que brindó el puertorriqueño. Durante toda la noche e incluso la mañana de este sábado, compartieron en sus redes sociales lo bien que la pasaron.

En uno de los videos compartidos en la historias de Instagram, se ve a Greeicy cantando a grito herido con Lina el éxito musical Me fui de vacaciones, aunque en el encuadre se atravesó una amiga de las famosas, en búsqueda de un beso de tres.

La grabación da cuenta de que, debido a que ni Greeicy Rendón ni Lina Tejeiro le siguieron la corriente en la idea del beso, la mujer continúa cantando para luego salir de cámara.

Las risas entre la cantante y la actriz, que siempre han hecho gala de su amistad aunque no se vean tan seguido, duraron hasta este sábado. Ambas se retaron a no desmaquillarse una vez terminada la presentación del “conejo malo” para mostrarles a sus seguidores cómo amanecían.

Ya en su casa, hace unas horas, Greeicy compartió con sus fanáticos cómo le fue durmiendo sin retirarse el maquillaje. El resultado fue mejor de lo que esperaba: “Esto me da vergüenza, porque nunca me acuesto así, pero demuestra que tengo un buen maquillaje”. Para dar evidencia de lo que dijo, la cantante enfocó sus ojos. “Miren mis líneas, están intactas”, agregó.

Lina Tejeiro, quien se quedó en la casa de la caleña y lució con menos maquillaje, comentó: “Miren, todas maquilladas todavía”.

El segundo concierto de Bad Bunny en Colombia será el domingo 20 de noviembre, solo que no en Medellín, donde incluso se atrevió a ‘perrear’ con un fanático en tarima, sino en la capital. El puertorriqueño buscará deleitar con su talento en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con canciones como Ojitos lindos y Titi me preguntó. Habrá que ver cuáles personalidades de la farándula nacional acuden a su presentación.

Qué dijo Lina Tejeiro de Greeicy y Andy Rivera

Lina Tejeiro es una mujer que no tiene pelos en la lengua y va diciendo las cosas como las siente, incluso, sin importar que eso le genere todo un revuelo en las redes sociales con sus fanáticos, quienes no pierden un solo detalle de lo que la llanera hace. Muestra de ello es una entrevista compartida con su manager, el pasado 20 de noviembre, en la que dio sus impresiones de algunas personas cercanas a su vida luego de que le mostraran una postal.

Con la postal de Greeicy Rendón, dijo: “Yo era una mujer muy envidiosa y resentida, veía en las mujeres belleza y me daba rabia… Veía en las mujeres seguridad y me daba envidia, y ella me decía no, todas somos diferentes y únicas, y hoy la amo, la valoro, la respeto, me enseñó a respetar los espacios y los momentos, y me enseñó a que la amistad, por más que nos dejemos de hablar uno, dos tres, seis meses, ella está ahí”.

Entretanto, al ver la fotografía de Andy Rivera, quien fue su compañero sentimental, comentó: ““Yo a él solo tengo que darle las gracias, por el papel que asumió en esta novela (risas)... Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, a mostrarme, porque fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante en mi vida, pero es una página que hay que pasar”.