Lina Tejeiro se sinceró, entre lágrimas, sobre Andy Rivera y Greeicy Rendón

Lina Tejeiro es una mujer que no tiene pelos en la lengua y va diciendo las cosas como las siente, incluso sin importar que eso le genere todo un revuelo en las redes sociales con sus fanáticos, quienes no pierden un solo detalle de lo que la llanera hace.

Esta entrevista no fue la excepción y más cuando reveló detalles inéditos de lo que ella ha sentido con referencia a varios famosos que han hecho parte de su vida, como su exnovio Andy Rivera o una de sus colegas en la televisión colombiana, Greeicy Rendón.

“Yo era una mujer muy envidiosa y resentida, veía en las mujeres belleza y me daba rabia… Veía en las mujeres seguridad y me daba envidia, y ella me decía no, todas somos diferentes y únicas, y hoy la amo, la valoro, la respeto, me enseñó a respetar los espacios y los momentos, y me enseñó a que la amistad, por más que nos dejemos de hablar uno, dos tres, seis meses, ella está ahí”, declaró Tejeiro cuando cogió en sus manos la foto de Greeicy Rendón, a quien considera una de sus mejores amigas.

Después de llorar con mucho sentimiento sobre lo que siente por Rendón, Tejeiro sacó la siguiente foto y su expresión cambió rotundamente, soltando una carcajada y diciéndole a su manager que esa imagen era “pura maldad… De ella he aprendido lo que no quiero ser”, declaró la actriz sin ni siquiera decir quién aparecía en la postal.

La tercera imagen tenía el rostro del fallecido estilista Mauricio Leal, quien volvió a arrugar el corazón a Tejeiro y con lágrimas en los ojos afirmó: “Él me enseñó que a la gente buena no siempre le pasan cosas buenas, que en la vida siempre vale la pena ser un buen ser humano, tener un corazón noble, ser generoso, amoroso, pero también nos enseñó, a todo Colombia, que el enemigo lo podemos tener durmiendo, literal, al lado… Es un angelito para muchas de nosotras que estamos en el medio, que lo vamos a llevar siempre en el corazón, No solo resaltó nuestra belleza física, sino nuestra belleza interior… ‘Baby eres luz, estás divina’, nos terapiaba con su energía”, declaró Lina.

“El hombre más noble que he conocido en mi vida, que ha batallado por sus hijos, por darles un mejor futuro, los dejó muchos años, arriesgó su vida para darles un mejor futuro, es el mejor papá del mundo, del que siempre me voy a sentir orgullosa”, habló Lina sobre su padre, quien hoy sigue manejando su taxi en Villavicencio y que aún sigue muy en contacto con la actriz, quien dejó claro que él nunca ha tenido nexos con el narcotráfico.

Lina también tuvo la oportunidad de expresar su amor por su hermano, a quien considera su mellizo, y por su madre, de quien ha aprendido infinidad de cosas y asegura seguirá aprendiendo, pues es su mano derecha e izquierda.

“Ay juepucha”, atinó a decir Lina cuando vio la imagen de su exnovio Andy Rivera. “Yo a él solo tengo que darle las gracias, por el papel que asumió en esta novela (risas)... Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, a mostrarme, porque fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante en mi vida, pero es una página que hay que pasar, hay que soltar… Realmente hace muy poco finalizó esta relación, estuvimos juntos hasta marzo intentando, remando, tratando de reconstruir… Si estábamos intentando y queríamos escribir una historia con final feliz, pero a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla no lo fuerces”, declaró Lina.

La actriz sabe muy bien que Andy hace parte de su historia, pero ya está dispuesta a decir “no más”.