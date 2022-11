Maluma pone en su lugar a quienes, con hipocresía, lo critican por ir a cantar a Qatar en el Mundial

Maluma dejó sin palabras a miles de personas en el mundo con el anuncio oficial de su participación en el Mundial Qatar 2022, donde sería una de las voces principales del himno de la FIFA de este año. El paisa se mostró emocionado con esta noticia, enfocándose en que su presencia sería el escenario para que Colombia brillara.

En su llegada al territorio donde se realizará el evento deportivo, el artista fue centro de comentarios en las plataformas digitales por una situación que vivió con Moav Vardi, un reportero, durante una entrevista. El cantante concedió diálogos con distintos medios para promocionar su trabajo y su recorrido en la industria musical, pero terminó experimentando un incómodo momento por una pregunta fuera del contexto artístico.

Tras abandonar este espacio informativo por su descontento con la interrogante que le hizo el hombre, el antioqueño decidió pronunciarse al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram y les respondió a todos aquellos que lo criticaron por aceptar esta oportunidad. Maluma posó en una cama frente a un espejo, y escribió sobre la imagen un contundente mensaje con el que defendía su profesión y el sueño que estaba cumpliendo como cantante.

“Esta noche cantamos el himno oficial del Mundial en el fan event. #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes, y a llevar alegría a los rincones del mundo”, escribió la celebridad en el post, donde recibió algunas reacciones de los curiosos.

“Esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir, es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero”, agregó, señalando que se desligaba por completo de lo que los demás pensaban de su decisión artística.

De igual manera, el representante del género urbano grabó un video mientras lucía la camiseta de Colombia, enfocándose en lo contagiosa que era su nueva canción, la cual es interpretada junto a Nicki Minaj y Myriam Fares.

“Familia, vamos a cantar por primera vez Tukoh Taka, himno oficial de la FIFA 2022. No se lo pueden perder, hagan sus TikTok y sus videos de Instagram, es muy pegajosa y les va a encantar. Estoy muy feliz, voy a cantar el himno y los sueños se hacen realidad”, mencionó en el clip.

Ante la polémica que se generó por este tema y la reacción que tuvo Maluma, la periodista Maritza Aristizábal quiso dar su opinión a través de Twitter y demostrar el apoyo que le daba al paisa, ya que consideraba que su función era la de cantar y no tenía por qué tomar posición ante una situación ligada directamente con la FIFA.

“Ahora le cae toda la carga de desprestigio a Maluma cuando la responsable por lavarle la cara a ese régimen es la FIFA. Ahora, más allá de Qatar, un Mundial trae felicidad, conexión y reactiva la economía de decenas de países. ¿Cuánta doble moral hay en todos esos reclamos?”, escribió en su post.

Maluma deja furioso una entrevista en Qatar por pregunta sobre el abuso de derechos humanos

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un video, Maluma fue entrevistado por un reportero internacional, quien le lanzó una interrogante relacionada con el abuso de los derechos humanos y la posición que tomaron Shakira y Dua Lipa.

“Tú sabes, debo preguntarte, Shakira y Dua Lipa se rehusaron a hacer parte del Mundial debido a los malos registros de Qatar con respecto a los derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿qué, Maluma, no tienes problemas con las violaciones que le hacen a los derechos humanos en este país?”, fue la pregunta que desató la incomodidad y la furia del paisa, quien intentó pilotearla sin ningún éxito.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver, yo solo vine a disfrutar la vida, el fútbol… La fiesta del fútbol, no es algo en lo que me tenga que ver envuelto. Estoy acá disfrutando mi música, la hermosa vida y también jugar fútbol”, respondió Maluma muy serio y algo fastidiado.

De inmediato Vardi contraatacó preguntando si el cantante entendía la situación y lo que le estaba preguntando, pues aseguraba que la gente iba a decir que con la sola presencia suya en Qatar iba a ayudar a “blanquear la situación”, pero el periodista no pudo continuar porque el colombiano interrumpió preguntando si tenía que responder, mirando a su equipo de trabajo esperando la señal para ponerse de pie y salir del set.

Obviamente su equipo lo apoyó, el artista le dijo al periodista que “eso no se hace”, insistiendo en que fue “rudo” y se levantó de su silla, para salir del set con la cámara captándolo hasta donde el ángulo le dio y finalmente en el cuadro solo quedó Moav con una expresión de decepción