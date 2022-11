Escuche aquí a Maluma con ‘Tukoh Taka’, el nuevo himno del Mundial Qatar 2022

Finalmente Colombia sí tendrá representación en el Mundial Qatar 2022 y todo por cuenta de la música, pues uno de los representantes cafeteros más importantes de la industria musical hace parte de una de las canciones oficiales del torneo, específicamente del himno del Fifa Fan Festival.

Se trata del sencillo ‘Tukoh Taka’, que ya tiene más de 1,8 millones de reproducciones en YouTube y cuenta con la presencia del paisa Maluma, la cuota latina del sencillo, quien canta rimas en español y mientras su letra se escucha, en el clip se puede ver el golazo que le valió el botín de oro a James Rodríguez en el Mundial Brasil 2014.

Al antioqueño lo acompañan la estadounidense Nicki Minaj, quien es la que abre la canción con una sugestiva interpretación en medio de un bus vintage, y al final aparece la libanesa Myriam Fares, quien hipnotiza con sus caderas al ritmo del “tuku tuku taka tuku tu tata”.

Este sencillo, que contó con la colaboración de Universal Arabic Music y Republic Records, llega a completar una lista de canciones de este mundial, entre las que se encuentran Arhbo de Ozuna y GIMS, Hayya Hayya (Better Together), interpretada por Trinidad Cardona, Davido and Aisha y Light The Sky con Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal y RedOne, entre otras.

“Estoy muy feliz de haber participado en esta canción del Mundial. Siempre soñé con una oportunidad como esta. Representar a la música latina en este tema junto a artistas increíbles que cantan en inglés y árabe, me permite situar nuestra cultura en otra dimensión”, aseguró Maluma muy emocionado por poder llevar la bandera colombiana a Qatar.

Por otro lado, el productor musical Wassim ‘Sal’ Slaiby, fundador y director ejecutivo de Universal Arabic Music, añadió que “el objetivo de ‘Tukoh Taka’ era hacer un disco que celebrara la unidad, la cultura y la diversidad a escala mundial. Quiero agradecer a Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares que hayan puesto su identidad, cultura y talento en esta canción.

La composición de Tukoh Taka’estuvo a cargo de Gordo, Play-N-Skillz y Massari e incluye ritmos característicos de Oriente Medio, aunque mantiene la esencia latina con algunos ‘rapeos’ sobre la unión de los aficionados alrededor del mundo y la celebración en conjunto. Además, estará en inglés, español y árabe.

El Fifa Fan Fest es un evento que se realiza previo al partido inaugural del Mundial, en este caso Qatar 2022, donde los hinchas de todo el mundo comparten sus emociones y aprovechan para “prender motores”, con actividades innovadoras de los patrocinadores, exposiciones dedicadas al fútbol y una tienda oficial de la Fifa con productos originales de la Copa Mundial.

Este concierto se realizará el próximo sábado 19 de noviembre en el parque Al Bidda de Doha, donde Maluma y Myriam cantarán en conciertos independientes y luego juntos para interpretar en vivo ‘Tukoh Taka’ para todos los asistentes, que pueden llegar desde las 4:00 p. m., hora local, momento en que se abrirán los accesos. Allí también estarán representantes de la Fifa y del país anfitrión, además de Fifa Legends y el trofeo de los ganadores de la Copa Mundial de la Fifa 2022.

Luego vendrá la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 el domingo 20 de noviembre, con una transmisión en directo de la ceremonia ‘Welcome to Qatar’ (Bienvenidos a Qatar) que se vivirá en el Corniche, que posteriormente dara espacio para el pitido inicial del encuentro entre Qatar y Ecuador.

Tanto Maluma como Myriam estarán acompañados de reconocidos artistas locales e internacionales, como los galardonados intérpretes Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris, reunidos en los escenarios del Live área por cortesía de Fifa Sound.