“Colombia sí va al Mundial”: Maluma celebra su participación en Qatar 2022

Tras la confirmación de la participación de Maluma en el fan event del Mundial de Qatar 2022, el colombiano se mostró muy emocionado en sus redes sociales y con varias fotos usando la camiseta nacional y al frente de un avión rumbo al país medioriental, evidenció su alegría por poder representar al país en la cita deportiva.

Tanto en sus historias de Instagram y en un post de su feed, el cantante afirmó que el país si estaría presente en el Mundial, aunque no deportivamente, sino que a través de su presencia. Esto justamente, tras conocerse que Shakira y J Balvin se negaran a participar de la Copa del Mundo.

“¡¡¡COLOMBIA SÍ VA AL MUNDIAL 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 …!!! Vamos a cantar en el fan event la canción oficial de la @fifaworldcup #TukohTaka ..!! ¡Ya nos vemos Qatar 🇶🇦! ¡QUÉ VIVA LA FIESTA DEL FÚTBOL!”, fue el mensaje con el que Maluma celebró su participación en el evento deportivo.

En el post se puede ver al cantante vestido con la camisa de la Tricolor y en medio de un hangar, luego al frente de un avión, por lo que da la sensación de que el artista ya salió rumbo a Qatar.

En los comentarios, hay quienes lo apoyan por llevar la Tricolor hasta tierra medioriental, mientras que otros están en contra de su presencia en la cita deportiva, argumentando los escándalos que se han levantado sobre los hechos de corrupción y escándalos por los presuntos abusos de derechos humanos a los trabajadores locales.

“Pues es una pena que contribuyas a dar publicidad a un país donde no se respetan los derechos humanos.”, “¡¡¡Aquí nos vemos!!! Somos pocos los colombianos presentes en #qatar Pero el arte colombiano está presente.”, “que triste que brindes apoyo un país que no respeta los derechos humanos de sus habitantes”, “Prefirió el dinero que la dignidad”, son algunos de los comentarios.

Artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung-Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido estaban en la lista principal para la inauguración, pero han ido desertando por diferentes motivos.

Las últimas informaciones extraoficiales hablan de que la colombiana habría cancelado su cuarta aparición en el magno evento de fútbol tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Se rumorea que la artista barranquillera estaba planeada para compartir escenario con la banda surcoreana BTS, J Balvin y la banda Black Eyed Peas.

La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, dijo que Shakira no estará en el Mundial. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora.

Como la intérprete del Waka Waka en Sudáfrica, Dua Lipa y Rod Stewart también habrían declinado la invitación, pues no están de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé porque no está bien ir a ese Mundial”, decía Stewart al diario británico The Sunday Times, refiriéndose a la oferta de un millón de dólares que tuvo por actuar en la inauguración.

Dua Lipa, por su parte, dijo en su cuenta de Instagram:

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.