‘Shakira nunca dijo que cantaría en el Mundial Qatar 2022′: en España desmienten rumor sobre la colombiana

La artista no estará presente en Qatar 2022, su presunta participación fue solo especulativa.

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 se llevará a cabo a partir de este domingo 20 de noviembre. Para muchos, es uno de los momentos más emblemáticos e importantes para el mundo deportivo y el fútbol; sin embargo, las políticas del país en donde se llevará a cabo tan magno evento han generado polémica y múltiples debates, incluso varios artistas han mencionado que no participarán en la inauguración, debido a posturas contrarias que tienen con dicha nación.

En medio de esas polémicas se ha visto envuelta la cantante colombiana Shakira, ya que se rumoró que cantaría en la apertura del evento, pero todo fue parte de una cortina de humo, puesto que la artista nunca manifestó ni anunció su participación en este evento deportivo.

Esta información fue confirmada por fuentes cercanas a la artista y dadas al diario deportivo español Mundo Deportivo. “Shakira no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar. Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial. La cantante nunca había confirmado su participación en este torneo”.

Días atrás, según informó El programa de Ana Rosa, Shakira no actuaría en la ceremonia, ya habría cambiado de decisión a pocos días del comienzo del Mundial.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman, que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.

Copa Mundo (Photo by Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por otra parte, Sandra Aladro, otra colaboradora del espacio de Telecinco, apunta que ha hablado con el entorno de la artista: “Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”.

En la mesa de El programa de Ana Rosa pidieron que se aclare más su situación, hasta el punto que sea la propia colombiana que mencione si actuará finalmente o no en la inauguración del Mundial: “Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”.

Sin embargo, según la información más reciente revelada por Mundo Deportivo, la cantante no participará en el evento; además, jamás fue confirmada su presencia de manera oficial, habrá que esperar si la artista saca un comunicado aclarando lo sucedido, ya que al parecer su participación solo fue un rumor.

Contrario a Shakira, otros artistas sí cancelaron su participación en el evento, puesto que se encuentran inconformes con las políticas de dicha nación e incluso se especuló que por ese mismo motivo la cantante colombiana no estaría presente.

Por ejemplo, la artista de renombre Dua Lipa rechazó presentarse en Qatar y lo anunció de manera oficial. “Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas de garantizar los derechos humanos que hizo cuando consiguió organizar el Mundial”, aseguró la intérprete.

Desde Amnistía Internacional hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado los problemas que rodean a la organización del evento, especialmente en lo que respecta al trato recibido por los obreros migrantes, que obligó a que el propio Gobierno qatarí reconociera decenas de fallecidos.

Las mujeres y población LGBTI no corren mejor suerte en el país árabe. Qatar es restrictivo con los derechos de la mujer, que siempre debe estar tutelada por un familiar masculino en buena parte de sus decisiones vitales, además, sus leyes castigan con cárcel en su Código Penal a las personas con diversidad sexual.