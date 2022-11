Video | El momento en que James Rodríguez aparece en el nuevo himno de Qatar 2022

Este viernes, a dos días del debut oficial de Qatar como sede del Mundial 2022, se estrenó otra de las canciones oficiales por parte de la Fifa. Esta vez, tuvo la participación de artistas mundialmente conocidos como la estadounidense Nicky Minaj, la libanesa Myriam Fares y el colombiano Maluma.

Bajo el nombre de ‘Tukoh Taka’, la canción mezcla ritmos latinos y árabes, acompañado de la letra que evoca el honor de disputar una competencia de esta magnitud. Fares le pone el toque árabe a la canción, Nicky Minaj hace lo propio con el inglés y Maluma representa a las selecciones y fanáticos de habla hispana que han empezado a llegar desde hace unos días a Qatar.

En el video aparecen varios fragmentos de copas mundiales pasadas, como el gol de Sudáfrica en el primer partido de 2010, uno de los goles de Lionel Messi en Brasil 2014, la volea de Iniesta para darle el título a España hace 12 años y el golazo de James Rodríguez frente a Uruguay en el Maracaná, que hace su aparición en la parte de Maluma, su compatriota y amigo.

Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal of the game during the FIFA World Cup, Round of 16 match at the Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Mike Egerton/PA Images via Getty Images) - Foto: Getty Images/Mike Egerton/PA Images

Aunque la Selección Colombia no está presente entre las 32 clasificadas, lo hace a través de los recuerdos de su mejor resultado en un Mundial, el de Brasil 2014, cuando llegó hasta cuartos de final y cayó eliminado a manos del anfitrión. En esa cita orbital fue el ‘10′ colombiano quien se robó las miradas con sus goles y también con los bailes, que trascendieron las fronteras del planeta.

“Grita si me pego lento a tukoh taka. Y esta es la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene debajo de esa bata. Mmm, qué lindo me trata. Cuerpito 60-90, ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone a la venta. Eso es lo que en el barrio comentan”, dice uno de los versos que interpreta el antioqueño para esta nueva canción, que está bautizada como el himno del Fan Festival en Qatar.

James sigue vigente

En la antesala al inicio de Qatar 2022, han sido varias las veces que la Fifa ha hecho referencias a lo hecho por James Rodríguez, que en 2014 no solo marcó el gol merecedor del Puskás, sino que salió goleador acompañado de Thomas Müller (Alemania) con 6 tantos.

Tras dos ediciones con la Selección Colombia en la Copa del Mundo, este año no estará en el Mundial de Qatar 2022 porque no consiguió su cupo en la Eliminatoria Conmebol. Sin duda alguna esta es una ausencia de algún modo dolorosa para los amantes del fútbol en el país, que ya habían olvidado cómo era ver este certamen sin la Tricolor.

Una vez más, la cuenta oficial del Mundial usó al 10 cafetero en una de sus publicaciones en las redes sociales. Con una imagen de la celebración que lo consagró en el Mundial de Brasil 2014, el mediocampista de 31 años fue protagonista junto a otros futbolistas que como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Diego Maradona, Zinedine Zidane y Pelé para generar interacciones entre los aficionados del ‘deporte rey’.

🗓 SOLO FALTAN 10 DÍAS 🏆



¿Quién es su 🔟 favorito en la historia de la Copa Mundial? pic.twitter.com/yyljHYv5go — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 10, 2022

Al margen de la decepción por no estar presente en Qatar 2022, James sigue motivado a representar la camiseta de la Selección Colombia y lo hará una vez más este sábado en el partido amistoso frente a Paraguay en Estados Unidos, el último antes de cerrar un 2022 de contrastes por la eliminación y la llegada de Néstor Lorenzo, que promete hacer un equipo del que los hinchas se sientan orgullosos.

La Tricolor saltará al campo en Fort Lauderdale (Estados Unidos) este sábado 19 de noviembre a las 8:00 de la noche.