Mundial Catar 2022 usó a James Rodríguez para interactuar con los hinchas, ¿de qué se trata?

Cada vez falta menos para que los amantes del fútbol vuelvan a disfrutar de un Mundial, el cual organizará Catar entre el 20 de noviembre y el 18 diciembre de 2022. Con la fiesta mundialista a la vuelta de la esquina, la Fifa busca llamar la atención de los aficionados por medio de las redes sociales.

Aunque ya estuvo en Catar, tras su paso en Al-Rayyan, James Rodríguez no asistirá a la cita mundialista porque no consiguió la clasificación con la Selección Colombia. Pese a no poder jugar su tercera Copa del Mundo, el 10 de la Tricolor sí es tenido en cuenta por los organizadores del certamen de selecciones nacionales.

Una vez más, la cuenta oficial de la Fifa para el Mundial uso al colombiano para generar interacciones entre los aficionados del ‘deporte rey’. Con una imagen de la celebración que lo consagró en el Mundial de Brasil 2014, el mediocampista de 31 años fue motivo de debate en la red social que está cerca de ser comprada por el magnate Elon Musk, mismo dueño de Tesla.

“Un gol para ver por siempre”, se lee en el tuit con una foto de James Rodríguez celebrando el gol que le marcó a Uruguay en octavos de final. Ahí mismo, en la imagen, invitan a una dinámica para hacer en los comentarios: “Elige un gol de la Copa del Mundo para verlo en repetición por el resto de tu vida”.

🤔 One goal to watch 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧… pic.twitter.com/rIjMUv2k5z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 5, 2022

Como era de esperar, varios usuarios empezaron a participar y respondieron con los videos o imágenes de los goles que más recuerdan en los Mundiales de fútbol.

Además de ese mítico gol a Uruguay, que le significó ganar el premio Puskas ese año, James Rodríguez hizo otras cuatro anotaciones que lo dejaron como el máximo goleador de aquella Copa del Mundo, en la que Alemania se consagró campeón al vencer en la final a Argentina.

Gracias a la Copa del Mundo de ese año, el actual volante del Olympiacos de Grecia obtuvo innumerables reconocimientos individuales por su gran trabajo en el Mundial de Brasil.

MVP contra Costa de Marfil-Grecia-Uruguay de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

Mejor jugador primera fase de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

Mejor gol de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

Bota de oro de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

11 ideal de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

Globe Soccer Awards al jugador revelación del año de 2014.

Mejor deportista de América Asociación Internacional de la Prensa Deportiva de América 2014.

Personaje del año en Colombia El Espectador de 2014.

Premio IFFHS - Mejor centrocampista del mundo (3.º)en 2014.

Nominado al FIFA Balón de Oro (8.º) de 2014.

El más importante: Premio Puskás al mejor gol del año en 2014.

Formato suramericano Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 tendrá un cambio sustancial en su formato, pues pasará de 32 selecciones participantes a 48. Para esto, se establecerán 16 grupos con tres equipos cada uno y los dos primeros pasarán a la siguiente ronda.

Cabe recordar que hasta el momento, como sucederá en Catar 2022, son ocho grupos compuestos por cuatro países cada uno y clasifican a octavos de final los dos primeros.

Ante estas modificaciones, se estaba analizando que hubiera también un cambio en la manera de disputar las eliminatorias, algo que no cayó nada bien en el entorno de la Conmebol. De hecho, el máximo organismo del fútbol suramericano le pidió a la Fifa que se mantenga el formato actual del todos contra todos con partidos de ida y vuelta.

El viernes pasado hubo una reunión en la que las distintas federaciones apoyaron la intención de mantener la eliminatoria Conmebol como hasta el momento, definiendo que esta se iniciará en marzo de 2023.