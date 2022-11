Comercial hace realidad el multiverso de Messi; en los comentarios les dan con todo

Lionel Messi es, sin duda, una de las figuras más esperadas para esta edición del Mundial. Su gran momento con el París Saint-Germain, sumado a la generación de futbolistas argentinos convocados por Scaloni, ponen a la albiceleste como una clara favorita al título, que sería el cierre con broche de oro a la laureada carrera del ‘10′.

El pasado miércoles, Messi volvió a marcar en el último juego preparatorio de Argentina, en la goleada 5-0 sobre Emiratos Árabes, un ‘espaldarazo’ más de ilusión para los aficionados que ya han llegado a copar las calles de Doha con la esperanza de ver la ‘Pulga’ levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre.

Adidas ha aprovechado esa locura por Messi para lanzar al público un comercial en el que el ‘10′ es protagonista junto a sus ‘otros yo’ del pasado, usando el mismo concepto que hace unos días estrenó Nike, su máximo rival en ropa deportiva, para enfrentar a Kylian Mbappé con Ronaldinho, Ronaldo y otras leyendas del pasado.

En este caso aparece el argentino representado en varias épocas de su carrera, desde que debutó en el Barcelona hasta su participación en Rusia 2018, donde solo marcó un gol en la fase de grupos frente a Nigeria, partido que le dio la agónica clasificación al equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli.

Todos ‘los Messi’ se encuentran haciendo un rondo hasta que el balón se va a un costado y allí aparece el Messi real para unirse al juego y salir del campo abrazado con uno de los miembros del ‘multiverso’. “Nada es imposible”, es el eslogan con el que termina la pieza publicitaria a dos días de la inauguración.

Pero el recibimiento del público no fue tan bueno como se esperaba, pues muchos se fijaron en los detalles del rostro del Messi del pasado, específicamente del que representa su primera época con la camiseta de la Selección Argentina de cara a Alemania-2006. “Buena idea, mala ejecución”, dice uno de los usuarios de YouTube.

“Hubiera sido increíble con unos meses y gente más perfeccionando los efectos. El resultado final de los rostros se ve muy mal”, añade otro comentario.

La discusión se trasladó también en Twitter. El periodista Pablo Giralt, reconocido narrador de los partidos de Argentina, reposteó el video y la tendencia entre los aficionados argentinos es hacia la desaprobación de la forma en como recrearon la cara de Messi en distintas épocas de su carrera.

“Una falta de respeto ese comercial para Messi, que mal editado está”, asegura uno de los comentarios. “Que bonito video del Fifa 23″, agrega otro, relacionando el comercial con el famoso videojuego elaborado por EA Sports.

Por supuesto, hay muchos comentarios positivos sobre la obra de Adidas, sin embargo, el clamor más repetido es que se pudo hacer un mejor trabajo para exaltar la figura del jugador que este año disputará el que, probablemente, será su último Mundial.

Argentina's Lionel Messi walks on the pitch before a friendly soccer match between Argentina and United Arab Emirates in Abu Dhabi, Wednesday, Nov. 16, 2022. (AP Photo/Kamran Jebreili) - Foto: AP/Kamran Jebreili

La ilusión de toda Argentina recae sobre la espalda del 10, al que se le quitó un peso de encima luego de coronarse campeón de la Copa América en julio del año pasado. Ahora, sin la presión de las finales perdidas, Messi se refugia en una generación renovada de jugadores, bajo la batuta de un Lionel Scaloni que parece haber encontrado la manera de explotar todo el talento de su estrella.

El 10 fue entrevistado por Ezequiel Lavezzi, su excompañero de selección y que también tuvo un paso por el París Saint-Germain. “Después del último Mundial en Rusia hubo una generación de jugadores que venía desde hace mucho tiempo en la Selección, que fue criticada injustamente, se fue y vino la nueva generación con muy pocos partidos encima. La gente lo apoyó de otra manera”, considera Lionel.

Pero no todo es color de rosa en este Mundial para Messi, pues marcará la recta final hacia un retiro que ya ve mucho más cerca. “Amo jugarlo y disfruto de eso, lo único que hice toda la vida es jugar al fútbol y seguro esté relacionado (en el retiro), aunque no sé en qué. No creo que juegue mucho más”, indicó el astro.

En el panorama surgen opciones desde lo dirigencial o en el campo como entrenador, algo que Messi descarta de manera tajante. “Supongo que seguiré vinculado al fútbol después del retiro, pero aún no lo sé. Como DT no me veo, no me llama la atención hoy, al menos”, dijo.