Confirmado: Shakira y J Balvin renunciaron a cantar en el Mundial de Qatar, ¿por qué?

La fiesta del Mundial 2022 inicia con la inauguración que está cada vez está más cerca. El domingo 20 de noviembre se realizará la ceremonia y el espectáculo y la cuota de grandes artistas sigue en duda.

Será el estadio Al Bayt, donde también jugará Ecuador y QAatar. La fiesta de bienvenida arrancará a las 10:00 a. m., hora de Colombia.

Artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung-Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido estaban en la lista principal para la inauguración.

Sin embargo, la participación de Shakira sigue siendo una incógnita. Las últimas informaciones extraoficiales hablan de que la colombiana habría cancelado su cuarta aparición en el magno evento de fútbol tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Se rumorea que la artista barranquillera estaba planeada para compartir escenario con la banda surcoreana BTS, J Balvin y la banda Black Eyed Peas.

La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, dijo que Shakira no estará en el Mundial.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora.

Como la intérprete del Waka Waka en Sudáfrica, Dua Lipa y Rod Stewart también habrían declinado la invitación, pues no están de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé porque no está bien ir a ese Mundial”, decía Stewart al diario británico The Sunday Times, refiriéndose a la oferta de un millón de dólares que tuvo por actuar en la inauguración.

Dua Lipa, por su parte, dijo en su cuenta de Instagram:

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

De J Balvin no se sabe tampoco de manera oficial si asistirá o no. Lo cierto es que Colombia tendrá en Maluma como representante musical.

El próximo 19 de noviembre, víspera del partido inaugural de la Copa Mundial, se abrirán las puertas del Fifa Fan Festiva en el parque Al Bidda de Doha. La ceremonia del 19 de noviembre contará con la presencia de representantes de la Fifa y del país anfitrión, además de Fifa Legends y el trofeo de los campeones de la Copa Mundial.

Las puertas del recinto se abrirán a las 16:00, hora local, y el acto comenzará a las 19:00 con la retransmisión en directo del espectáculo Welcome to Qatar que se vivirá en el Corniche. A continuación, la cantante libanesa Myriam Fares y la estrella colombiana Maluma inaugurarán el Live Area con sus actuaciones en directo, un espectáculo que contará con la interpretación en exclusiva a nivel mundial del himno del Fifa Fan Festival, Tukoh Taka, a cargo de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares, un tema que se lanzará oficialmente el 18 de noviembre.