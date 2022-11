Neymar se lo dejó claro a Messi: va a “vencerlo” para ser “campeón” del Mundial Qatar 2022

El astro brasileño Neymar dijo que bromea con su amigo y compañero en el Paris Saint Germain, el argentino Lionel Messi, sobre vencerlo y ser campeón del mundo con la seleção en el Mundial de Qatar.

“Hablamos poco sobre eso, pero a veces conversamos sobre cruzarnos en la semifinal o en la final. Le digo a Messi que voy a ser campeón y a vencerlo, y nos carcajeamos”, dijo ‘Ney’ en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph.

El ‘10′ de Brasil, una de las selecciones favoritas para alzar la Copa del Mundo (20 de noviembre-18 de diciembre), aseguró que está en buenas condiciones para luchar por el sexto título mundial de la canarinha, el primero desde 2002.

“Me siento bien físicamente, estoy feliz, pasando un momento muy feliz en el club, entonces me siento preparado”, afirmó. “El Mundial es mi mayor sueño. Voy a tener una nueva oportunidad y espero conseguirlo”, agregó.

El atacante, de 30 años, llegará a Qatar en gran momento luego de un buen comienzo de temporada con el PSG, donde ha anotado trece goles y brindado once asistencias en 19 juegos de la liga y la Champions League.

No obstante, aseguró que se siente libre de cualquier presión en la que será su tercera participación mundialista, tras Brasil 2014 y Rusia 2018.

“En mi carrera conseguí cosas que jamás imaginé. Si mi carrera terminara hoy, sería el tipo más feliz del mundo”, apuntó.

Ney sostuvo que el scratch es uno de los grandes candidatos al título junto a Alemania, Francia, España y la Argentina de Messi, que los venció en la final de la Copa América 2021 en pleno Maracaná.

Aunque “la Copa del Mundo es una caja de sorpresas, siempre hay selecciones que no se daban por favoritas y terminan llegando lejos”, afirmó.

Neymar liderará al equipo de Tite en el Grupo G, que comparten con Serbia, Suiza y Camerún. Brasil se prepara en la ciudad italiana de Turín, el sábado llegará a Doha y debutará el 24 de noviembre ante los serbios.

¿Último Mundial de Neymar?

Co 30 años de edad, Neymar estaría pensando no disputar el Mundial de 2026 que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos. Antes ya había dicho que en suelo catarí podría disputar sus últimos minutos en un campeonato selecciones.

El exjugador del Barcelona marcó cuatro goles en cinco partidos en Brasil 2014, antes de salir lesionado en los cuartos de final, mientras que en Rusia 2018 anotó en dos ocasiones en cinco duelos disputados.

“Jugaré como si fuera el último”, expresó el 10 del París Saint-Germain en entrevista con Globo Esporte. El astro brasileño, que está a dos goles de igualar a Pelé como máximo artillero de la canarinha con 77, juega cada partido “como si fuera el último, porque no se sabe mañana”.

Y dejando la balanza más inclinada hacia el lado de no estar en el Mundial de 2026, dijo que no puede “garantizar que juegue otra” Copa del Mundo. “Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera el último. Tal vez jugaré otro, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”, agregó.

Eso sí, dejó claro que su decisión no tendrá nada que ver con cómo se siente su cuerpo: “¿Físico? No. Es algo de lo que no quiero decir nada ahora. Quiero jugar esta copa, dedicarme a ello, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos”.

Con información de la AFP.